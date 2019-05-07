DSP İstanbul kararını açıkladı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

YSK'nin gerekçeli kararını henüz görmediklerine değinen Aksakal, kısa kararda belirtilen "büyükşehir seçiminin iptali ve yenilenmesi" ibaresinin, toplumun hukuka ve adalete dair örselenmiş duygularını daha da yok ettiğini savundu.

Kanunsuz oluşturulduğu söylenen aynı kurulların ilçe seçimlerini de gerçekleştirdiğine dikkati çeken Aksakal, şunları kaydetti:

Dolayısıyla İstanbul seçimlerinde ortaya çıkan kanunsuzluklar ve usulsüzlükler aynı zarf içine konulan ilçe adayları ve muhtarlar için de söz konusu olmalıydı. Eğer sandık kurulları kanun dışı yöntemlerle oluşturulduysa bu sandık kurulları sadece büyükşehir belediye oylarını saymamıştır. İlçe belediyelerinin oylarını da muhtarların oylarını da büyükşehir dışındaki ilçelerdeki meclis üyelerinin oylarını da saymıştır. Dolayısıyla tek başına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal olması hukuka tam anlamıyla uygun değildir.



MUAMMER AYDIN: DSP GEREĞİNİ YAPACAK

DSP'nin İBB Adayı Muammer Aydın ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada "DSP, YSK eliyle yapılan hukuksuzluklar karşısında sessiz kalmayacak kendine düşeni ve gereğini yapacaktır. Tüm halkımız bundan emin olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) ile Türkiye Komünist Hareketi (TKH) de YSK karanın ardından adaylarını geri çektiğini duyurmuştu.