DSP adayını çekecek mi? CHP ile ilk görüşme

CHP, YSK'nin tartışmalı İstanbul kararının ardından ilk ziyaretini DSP ile gerçekleştirdi. İki parti arasındaki ilk temas başkan yardımcıları düzeyinde oldu. CHP'li Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı'yı DSP'li Hasan Erçelebi karşıladı. Görüşmeye DSP Genel Sekreteri Müzeyyen Okur da katıldı. 45 dakika süren görüşmede edinilen bilgilere göre CHP heyeti, DSP'nin İstanbul seçimleri için nasıl bir tavır alacağını öğrenmek istedi. DSP heyeti ise konu hakkında yetkili kurulların karar vermesinden sonra partinin yol haritasının netleşeceğini CHP heyetine bildirdi. 45 dakikalık görüşmenin ardından basın açıklaması yapıldı. CHP'li Seyit Torun, "Diyaloğumuz ve demokrası mcadelemiz devam edecek" dedi.



DSP'NİN SİTEMİ



DSP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi ise YSK'in 24 Haziran seçimlerinde partisinin seçimlere sokulmaması kararı verdiğini hatırlatarak "O dönem bizim sesimiz duyulmamıştı. Bana dokunmaya yılan bin yaşasın diyenler de bugün o yılandan zarar görmüştür" diyerek CHP'ye sitemde bulundu.

Erçelebi, "Partiniz adayını çekecek mi?" sorusuna şu yanıtı verdi: “Bugün aldığımız bilgiler çerçevesinde, Genel Başkanımız Sayın Önder Aksakal, cumartesi günü Başkanlık Kurulumuzu, pazar günü de Parti Meclisimizi olağanüstü toplantıya çağırdı. Bu toplantılarda Türkiye’nin gündemini ve geldiğimiz gelişmeleri değerlendireceğiz. Bu diyaloglar devam edecek. Türkiye’de demokrasinin yaşaması için partiler arasında diyaloğun sürekli olmasını istiyoruz, bu diyaloğu sürdüreceğiz ve inşallah Türkiye’yi içinde bulunduğu bu demokrasi ve hukuksuzluk sürecinden çıkaracağız. Çünkü demokrasi de hukuk da hepimize lazımdır. Onun için lazım olduğu zaman aramayalım, kaybetmeden sahip çıkalım diyoruz."



BAŞKAN ADAYI 'DSP ÜSTÜNE DÜŞENİ YAPACAKTIR' DEMİŞTİ



DSP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve partinin Genel Başkan Yardımcısı ve eski İstanbul Barosu Başkanı Muammer Aydın, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal etmesine tepki gösterdi. Twitter hesabından bir açıklama yapan Aydın, “DSP, YSK eliyle yapılan hukuksuzluklar karşısında sessiz kalmayacak kendine düşeni ve gereğini yapacaktır. Tüm halkımız bundan emin olmalıdır.” dedi.