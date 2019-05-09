CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan İmamoğlu için bağış uyarısı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Hazine’nin yurtdışından borçlanma maliyetleri artacak. Türk Lirası’nın değer kaybı pahalılığı daha da azdıracak. Son 39 günde dolar kurunda meydana gelen 69 kuruşluk artış şirketlerin bilançosuna 136 milyar liralık ek zarar olarak yansıyacak. Sandık darbesi milletimizin sırtına da büyük yükler yüklecektir.

6 Mayıs darbesi sadece Ekrem İmamoğlu’nu değil 82 milyon yurttaşımızı mağdur etti. Darbeciler ramazanın ilk orucunu kul hakkı yiyerek açtılar. Milletimiz seçim değil geçim peşinde. Milleti unuttular. Millet feryat etmeye başladığında hemen rahatsız oluyorlar. Vatandaşa ayar vermeye kalkıyorlar. Akıllarında varsa yoksa İstanbul ve İstanbul’un rantı. Derdime çare diyenlere basıyorlar fırçayı. 23 Haziran’da İstanbul’da daha büyük bir zafer kazanacağız. Her şey çok güzel olacak.

Bazı bankalar gönderilen bağışlarla ilgili olarak alıcı kısmına Sayın Ekrem İmamoğlu’nun ismi yazıldığı için bunu geri iade ediyorlarmış. Hesaplar CHP Genel Merkezi’ne ait olduğundan alıcı ismi olarak CHP Genel Merkezi yazılırsa bu tür sıkıntılar önlenmiş olacak.

YSK, işledikleri suçun telaşı içinde.

Dün Devlet Bahçeli’nin dokunulmazlıkla ilgili açıklaması oldu. Bu açıklamanın ne olduğunu anlamadık. MHP Grubu’nun lideri Bahçeli hodri meydan diyoruz. Dokunulmazlık kaldırılacakmış yapabiliyorlarsa buyursun yapsınlar