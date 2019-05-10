Erdoğan'dan istifa ettirdiği Gökçek'e özel teşekkür

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda düzenlenecek Danıştay'ın 151. Kuruluş Yıl Dönümü ve İdari Yargı Günü Programı ile Pursaklar ilçesinde yapımı tamamlanan Kuzey Yıldızı Camii ve Külliyesi'nin açılışına katıldı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 10 Mayıs 2019 Cuma, 14:16

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşma sırasında istifa ettirdiği Melih Gökçe'e özel olarak teşekkür etti.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bu eserin Ankaramıza kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Başta Ankara Büyükşehir Başkanlığımıza ve önceki başkanlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. TOKİ'ye teşekkür ediyorum.

Camilerimiz birer ibadethane olmasının ötesinde mimarisiyle, süslemeleriyle, ismiyle medeniyetimizin farklı özelliklerini yansıtan mimari eserlerdir. Camilerimiz, şehirlere kimlik, kişilik ve kararkter kazandıran yapılardır. İstanbul'u Sultanahmetsiz, Süleymaniyesiz, Bursa'yı Ulucamisiz, Edirne'yi Selimiyesiz düşünemeyiz. Ankaralı hemşerilerimiz yanı sıra vatandaşlarımız da buraları ziyaret ediyor.

Geçen hafta hizmete açtığımız Büyük Çamlıca Camisi de İstanbul'un abide eserlerinden biri haline geldi. 60 bini aşkın cemaati kubbenin altında toplayabiliyor. Osmanlı, Selçuklu ve modern mimarinin en güzel özelliklerini taşıyan bu külliyenin de Ankaramıza damgasına vuracağına inanıyorum.

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