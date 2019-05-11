Devlet Bahçeli'nin "Bundan sonra sevemem" dediği Cem Yılmaz'dan açıklama

Devlet Bahçeli'nin Cem Yılmaz hakkında söylediği sözlerinden sonra ağabeyi Can Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "Ben Cem Yılmaz’ı kardeşim gibi severim..." demişti.

Ben Cem Yılmaz’ı kardeşim gibi severim... — Can Yılmaz (@canyilmaz1) 11 Mayıs 2019

Cem Yılmaz'dan Devlet Bahçeli'ya yanıt

Ağabeyinin ardından Cem Yılmaz da Bahçeli'ye yanıt verdi. Ylmaz, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Sevgili dostlar,ben bir halk kahramanı değilim, bir komedyenim, haddim hududum belli.. Benim memleketimle ilgili hayalim herkes herkesi sevsin, sevmeyen gayret etsin, şeklindedir.. Nevşehir belediyesindeki dostumuz da ne zaman Nevşehire bir faydam dokunacaksa çağırsın gelirim :)" dedi.

Sevgili dostlar,ben bir halk kahramanı değilim,bir komedyenim,haddim hududum belli..Benim memleketimle ilgili hayalim herkes herkesi sevsin,sevmeyen gayret etsin,şeklindedir..Nevşehir belediyesindeki dostumuz da ne zaman Nevşehire bir faydam dokunacaksa çağırsın gelirim :) — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) May 11, 2019

Bahçeli ne demişti?

Devlet Bahçeli, geçtiğimiz gün gazetecilerle olan buluşmasında Cem Yılmaz hakkında "Herkes Cem Yılmaz Bey’i sever ve çok güler. Ben ise onu görünce önce bir elbiseni değiştir derim. Kravat tak, hatta takma başka bir şeyler yap. Belediye seçiminde oy vereceksen git ver ama sana yönelmiş sevgiyi siyaseten istismar edip hepimizin alerjisini toplamaya vesile olma. Yüzde 49’u sevebilirsin ama yüzde 51’e de saygı duy. Ben, Cem Yılmaz’ı bundan sonra sevemem." ifadelerinde bulunmuştu.