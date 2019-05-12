Akşener'den saldırıya uğrayan gazeteci Demirağ'a ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saldırıya uğrayan gazeteci Yavuz Selim Demirağ'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 12 Mayıs 2019 Pazar, 19:50

[Haber görseli]
İYİ Parti lideri Akşener, dün evine gittiği sırada saldırıya uğrayan gazeteci Yavuz Selim Demirağ'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Demirağ’a geçmiş olsun dileklerini ileten Akşener’e İYİ Parti Sözcüsü Cihan Paçacı da eşlik etti.

A+ A-
Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Meral Akşener, Yavuz Selim Demirağ

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler