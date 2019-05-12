Akşener'den saldırıya uğrayan gazeteci Demirağ'a ziyaret



İYİ Parti lideri Akşener, dün evine gittiği sırada saldırıya uğrayan gazeteci Yavuz Selim Demirağ'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Demirağ’a geçmiş olsun dileklerini ileten Akşener’e İYİ Parti Sözcüsü Cihan Paçacı da eşlik etti.