AKP'li Tevfik Göksu, İmamoğlu'na ve Trabzonlulara 'Yunan' benzetmesi yaptı!

Katıldığı bir iftar programında konuşma yapan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan daha sonra da mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun kazanmasına en çok Yunan medyasının sevindiğini ifade eden Göksu daha sonra İmamoğlu'nun nereli olduğunu iftar programına katılan yurttaşlara sordu. Yurttaşlardan “Trabzon” cevabını alan Göksu “E hesap başka” dedi.

'SOYLU GÖREVDEN ALMALIDIR'

İYİ Parti Ortahisar İlçe Başkanı Muhammet Erkan, “Ş…, adi, alçak, yaratık… Bunlar iyice ipin ucunu kaçırdı. Oy verecek Trabzonlulara yazıklar olsun Sayın Süleyman Soylu bu gece Esenler Belediye Başkanını görevden almalıdır. Bu şehir bu hakareti kaldıramaz. Trabzonlulara Yunanlı diyen alçağı o görevden uzaklaştırmalıdır. Bir Trabzonlu bakan olarak bunu yapmalıdır” ifadelerini kullandı.

CHP’DEN DE TEPKİ GELDİ

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da Göksu’nun sözlerine bu mesajla tepki gösterdi;