Trabzonlu Meclis Üyesi'nden Tevfik Göksu'ya sert tepki

CHP ve İYİ Parti adına söz alan İBB Belediye Meclis Üyesi İbrahim Özkan AKP'nin İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan sözlerini eleştirdi.

Özkan şunları söyledi:

Bir Trabzonlu kardeşiniz olan Ak Parti'nin Grup Başkanvekili Sayın Tevfik Göksu'nun pazartesi günü Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir şeyler anlatmaya çalıştı, tam bir anlam veremedik. Dün akşam Esenler'de bir iftar programında Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun bir proje olduğunu, Yunanlılar tarafından bir proje olduğunu söylemeniz biz Trabzonluları çok derinden yaralamıştır. Trabzonlular iki tane oyun bilir. Bunlardan biri horondur, diğeri Trabzonspor'dur. Artık her şeyin kayıt altına alındığını Türkiye görmeye başladı. Trabzon zayıf akım kablosu değildir. Trabzon çıplak elle tutulmaz. 280 voltla çarpılabilirsiniz. Tüm Trabzonlulara Pontus benzetmesi imasında bulunması ve kaybedilmiş bir seçimin tekrarında oy devşirmek uğruna fütursuzca belden aşağı vurmak uğruna fütursuzca belden aşağıya vurduğunu görünce cevap vermek istedim. İmamoğlu'nun Türklüğünü sorgulamak haddi değildir. Sayın Göksu'nun iddiaları kul hakkına girer. Bizim Trabzonlular olarak beklentimiz görevlerinden istifa etmesi.

GÖKSU'DAN AÇIKLAMA

Tevfik Göksu, tepkilerin ardından kürsüye gelerek şunları söyledi:



Yunan basını 31 Mart'ta CHP'nin adayı kazandı diye neden manşet attı bunu soruyorum. Trabzonlu Bakanlarımız var. Yunan basınından onunla ilgili bir şey duydunuz mu? Benim ağzımdan Trabzonla ilgili hiçbir ifade çıkmamıştır. Benim konuşmamda Trabzonlu kardeşlerimi rencide edecek bir ifade yoktur.

"SENİN GENEL BAŞKANIN İSRAİL'DEN ŞEREF MADALYASI ALDI"

Göksu'nun ardından CHP İBB Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı kürsüye geldi. Subaşı da Tevfik Göksu'nun Ekrem İmamoğlu'ndan helallik alması gerektiğini ifade ederek, "Sen bunu kim adına söylüyorsun. Genel Başkanı İsrail'den şeref madalyası almış biri adına söylüyorsun. Siz bunları anlatabiliyorsanız Trabzonlulara anlatın." dedi.