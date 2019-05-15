MİT TIR'ları davasında Enis Berberoğlu ve Erdem Gül için yeni karar

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Erdem Gül hazır bulunurken, Enis Berberoğlu duruşmaya katılmadı. Duruşmayı CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve tanık sıfatıyla dinlenme talepleri reddedilen isimler izledi. Kapalı görülen duruşmada çok sayıda basın mensubu ise duruşma salonunun dışında meslektaşları hakkında verilecek kararı bekledi.

Tanık dinleme talebi reddedildi

Mahkeme başkanı Berberoğlu’nun avukatı Murat Ergün’ün celse arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP eski Milletvekili Dursun Çiçek ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda gazetemiz yazarı Mustafa Balbay’ın tanık olarak dinlenmesine ilişkin dosyaya dilekçe sunduğunu belirtti. Bu talebin duruşmayı uzatmak mahiyetinde yapıldığını öne süren mahkeme heyeti, bu talebi reddetti.

Düşme kararı

Mahkeme heyeti öğleden sonra kararını açıkladı. Erdem Gül hakkında “Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım suçundan dava açıldığını hatırlatan mahkeme heyeti, söz konusu haberin 29 Mayıs 2015’de Cumhuriyet gazetesinde yayımlandıktan sonra “Devlet sırrı” niteliği kalmayan bilgileri, 12 Haziran 2015’de aynı gazetede yayımlayarak açıklamasından ibaret olduğunu bu durumun ise “Soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçunu oluşturacağı kanaatine varıldığını belirtti. Heyet vasfen dönüşen bu suçla ilgili olarak ise davanın Basın Kanunu’nda ön görülen 4 aylık süreden sonra açıldığını belirterek davanın düşmesine karar verdi.

‘Hüküm verilmesine yer yoktur’

Mahkeme heyeti Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararda ise, Berberoğlu’nun “Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçundan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin hüküm verdiğini bu hükmün ise Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin kararıyla kesinleştiğini aktardı. Ayrıca heyet kararında kesinleşen mahkumiyet kararına konu sabit kabul edilmiş eylemin aynı zamanda “Silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme” suçunu da oluşturduğunu ifade etti. İşlediği bir fiille birden fazla suçun oluşumuna sebebiyet verdiği kanaatine varıldığını belirten mahkeme heyeti, Berberoğlu’nun en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılmış olduğuna dikkat çekerek bu suçla ilgili ayrıca ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.