Öztrak: Türkiye'nin rakipleri Haiti, Yemen, Irak ve Suriye

Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

-Bu işsizlik oranıyla Türkiye'nin rakipleri Haiti, Yemen, Irak ve yerle bir olmuş Suriye

-5 milyon 125 bin genç ne okuyor ne çalışıyor. İşsizlik baş döndürücü bir hızla artmaya devam ediyor. Verilen teşviklere, bütçe harcamalarındaki olağanüstü artışa rağmen. Ben bu rakamlara bakıyorum. Sanayi üretiminde ilk üç ayda mevsimlik düzenlemesini yaptığımız zaman yüzde 2, 3 civarı artış görüyoruz. Sanayi üretimi azalmaya devam ediyor ama mevsimlik hareketlerden arındırılıp bir önceki döneme baktığımızda daralma azalıyor gibi gözüküyor. Ama şsizlik artmaya devam ediyor.

-İnsanımızın kefen parasına el atılmaya çalışılıyorsa 'biz ölmüşüz, ağlayanımız yok sıra kefen paramıza gelmiş' denilebilir. Bu ülkenin en can yakıcı gündemi ekonomidir. Bu ülkede hiçbir iktidar ekonomiye ve gerçek gündeme bu kadar ihanet etmemiştir.

-Gelen veriler yangının bırakın sönmesini, giderek büyümeye başladığını ortaya koyuyor ama bakıyorsunuz Saray'ın damadı çıkmış Ocak Şubat'tan iyi, Mart, Nisan'dan iyi gibi bir ifadeler kullanıyor. Tünelin ucundaki ışığı da gördük ama gelen hızlı trenin ışığı o. Saray'ın kibirli kişisi ekonominin sorumlusu benim demişti.

-Milletin İBB Başkanı İmamoğlu'na verdiği mazbata gasp edildi. Milletin izzet-i nefsiyle oynandı.

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ linç edilmeye kalkıldı. Her ikisinin de faili serbest dolaşıyor.

İmamoğlu'nun kampanyasına destek olduğu için bıçaklanan var.

Belediye Başkan adaylarımız İmamoğlu ve Çerçioğlu aleyhine ifade verirse serbest kalacağını söyleyediler . Buna kim aracılık ediyor, bir gazeteci cezaevinde kendisiyle görüşüyor. Bu ciddi bir skandal. Bu skandalı açığa kavuşturmak için şu soruların sorulması gerekiyor.

Bu gazeteci sanığın yakını olmamasına rağmen cezaevinde nasıl görüşür? Kim izin veriyor? Nasıl izin veriyor? Bakanların bu görüşmeden haberi var mı? Sanığın ifadelerinden bazı bakanların sanık ailesiyle görüştüğü anlaşılıyor. Hatta sanığa haber yolladıkları da anlaşılıyor. Bu bazı bakanların ortaya çıkmalarını ve kendilerini açıklamalarını bekliyoruz.