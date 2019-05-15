CHP İstanbul’da oy isteyeceği kitlelerin özelliklerini analiz etti

CHP 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimlerine yönelik farklı kampanyalarla farklı kesimlere ulaşmayı hedefliyor. Seçmene hem yaşadığı hem de doğduğu kent üzerinden ulaşmayı hedefleyen CHP, bu kapsamda 970 mahallenin hemşeri yapısına göre dağılımını çıkardı. CHP aynı zamanda farklı demografik ve ekonomik hedef kitleler oluşturarak onlara yönelik özel çalışmalar da gerçekleştirmeyi amaçlıyor.



Edinilen bilgiye göre, CHP 31 Mart’ta İstanbul’da oy vermeyen 1 milyon 700 bin seçmenin hangi kesimden olduğu ve nasıl ayrıştığına ilişkin farklı analiz çalışmaları yapıyor. 31 Mart’ta oy vermeyen seçmen içerisinden CHP’ye oy verme ihtimali olan kesimin sandığa gitme motivasyonu sağlanmasına yönelik çalışma yürütülecek.



Hedef kitle üzerinden yürütülecek çalışmada yaşlılar ve gençler için ayrı ayrı stratejiler uygulayacak. Yaşlılara devlet adamı izlenimi veren siyasetçiler seslenecek. Gençler ise genç milletvekilleri ve CHP’li genç siyasetçilerle bir araya getirilecek. Gençlere yönelik kampanya üniversite çevreleri ve alışveriş merkezlerinde yürütülecek.



CHP, farklı siyasi görüşlere hitap etmek için ise özel bir yöntem izleyecek. CHP’de Kürt kökenli seçmene yönelik özel bir çalışma grubunun oluşturulduğu ifade ediliyor. Benzer şekilde milliyetçi, muhafazakâr kesimlere yönelik de siyasi görüşleri doğrultusunda hassasiyetlere dikkat edilen bir kampanyanın yürütülmesi planlanıyor.