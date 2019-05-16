MHP'li Şahin: Cem Yılmaz’ın filmlerini seyrettim hiçbir şey anlamıyorum

Egedesonsöz’den Mehmet İşler’in haberine göre, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, dün komedyen Cem Yılmaz'ın "Her şey çok güzel olacak" paylaşımını yorumladı.

“Cem Yılmaz’ın gösterisine gider misiniz?” sorusunun yönetilmesi karşısında MHP’li Şahin, şunları söyledi:

“Cem Yılmaz’ın filmlerini seyrettim hiçbir şey anlamıyorum. Memleketimizin öz değerlerine önem vermeyen, dağ ağzıyla konuşan, insanımızla dalga geçen bir adama gitmem, para da vermem, öyle bir mecburiyetim yok. Afrin’de 100 bin asker mermi altındayken oraya giden sanatçılarla dalga geçen, yalaka diyenler değil miydi bunlar?

Bunların yaptıkları niye demokratlık da ötekilerin başka bir şey? Bunlar şimdi İmamoğlu’nun yalakası değil mi? Bugün törenlerde ‘her şey çok güzel olacak’ dedi. Bu bize mahalle baskısı değil midir? Ben de, ‘hoşt’ dedim. Oradaki bin kişi duyacak şekilde söyledim."