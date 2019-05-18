Eşbaşkanların koltuklarına haciz geldi

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP), MHP’den 338 milyon 380 bin TL borçla devraldığı açıklanan Kars Belediyesi’nin şu ana kadar tüm taşınmazlarına, hesaplarına ve araçlarına haciz konuldu. Belediyede haczedilecek bir şey kalmayınca bu kez de alacağı 430 bin TL’yi almayan bir firma belediye içerisindeki tüm mobilyaları haczetti. Belediye Eşbaşkanları Şevin Alaca ve Ayhan Bilgen’in makam odasıyla birim müdürlerinin odalarındaki tüm mobilyalar, belediyeye gelen haciz memurları tarafından kayıt altına alınarak bedelleri hesaplandı.

YEDİEMİN ATANDI

MHP’li Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta döneminde Atatürk Parkı’na kurulan oyun alanının 430 bin TL tutarındaki masrafı ödenmedi. Alacağın ödenmemesi üzerine merkezi Ankara’da bulunan Kent Park adlı firma alacakları için haciz işlemi başlattı. Kars Belediyesi’ne gelen firmanın avukatları haciz memurları aracılığıyla başta eşbaşkan Şevin Alaca ve Ayhan Bilgen’in makam odasında bulunan mobilyalar olmak üzere, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin odalarındaki mobilyaları haczetmek üzere kayıt tuttu. Söz konusu firmanın 430 bin TL tutarında alacağı olduğunu belirten firmanın avukatları, kayıt altına alınan mobilyalar için yediemin de atadı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, alacağını tahsil etmek isteyen firmanın avukatları haciz memurlarıyla birlikte Pazartesi günü belediyeye gelerek başkanlık makamı ve birim müdürlerinin odalarındaki mobilyaları toplayıp götürecek. Götürülecek mobilyalar arasında belediye başkanı makam koltuğu da bulunuyor.

Eşbaşkan Ayhan Bilgen de haciz işlemini doğrulayarak, “Dün firma avukatları ve haciz memurları belediyeye gelerek tüm mobilyaları kayıt altına aldılar. Belediyedeki tüm çalışma masaları ve koltuklar haczedildi” dedi.