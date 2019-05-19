Ekrem İmamoğlu'ndan Galatasaray paylaşımı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek 22. kez şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik etti.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 19 Mayıs 2019 Pazar, 22:08

[Haber görseli]CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan ettiği maçın ardından sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

İmamoğlu paylaşımında, ''Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun şampiyonu Galatasaray Spor Kulübümüzü kutlarım. Tüm futbolcuları, teknik heyeti ve sarı-kırmızı renklere gönül vermiş taraftarları tebrik ederim'' ifadelerini kullandı.

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