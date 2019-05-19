DSP’de istifa depremi sürüyor

DSP’de Parti Meclisi (PM) üyesi eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk’ün ardından Genel Başkan Önder Aksakal’ın açıklamalarına tepki gösteren PM üyesi Necmiye Çölaşan, zehir zemberek yaptığı açıklama ile partisinden istifa etti.

DSP’de Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı Ekrem İmamoğlu’na açıkça destek verilmemesi krizi giderek büyüyor. Önder Aksakal’ın Yeni Şafak gazetesine yaptığı “Bazı arkadaşlar parti meclisimize Ekrem İmamoğlu’nun desteklenmesi konusunda teklif getirdi. Teklifi tartıştık. Uzun uzun tartıştık. Sonra oylamaya geçtik. Hatta iki kez oyladık. Ekrem İmamoğlu reddedildi” açıklamasına tepki gösteren Necmiye Çölaşan, “12 Mayıs 2019 günü yapılan parti meclisi toplantısında, gündemin 2. maddesinde yer alan seçimlere katılıp katılmama konusunu İstanbul İl Örgütü’ne soracağınızı açıkladınız. Tüzüğümüze göre kurultaydan sonra en yetkili organın PM olduğunu ve bu kararın burada alınacağını size bir kez daha anımsattım. Daha önce de DSP’den ayrılan kişilerin PM’ce üyelikleri kabul edilmeden belediye başkanı adayımız olarak tanıtılmasının PM’yi yok saymak olduğunu söylemiştim. 16 Mayıs günü Yeni Şafak gazetesine verdiğiniz demeçte Ekrem İmamoğlu’na destek açıklamasının PM’de tarafından 12’ye karşı 33 oyla reddedilme gerekçesi olarak söylediğiniz sözlerin hiçbiri o gün PM toplantısında söylenmedi. Aklınızdan geçenleri PM konuşulmuş gibi açıklama yapmanız kabul edilemez” dedi.

‘Yandaşlar gibi...’

Yeni Şafak’a yapılan açıklamanın iktidar ve yandaşlarının “İstanbul’u Yunan kazandı” söyleminden hiçbir farkı olmadığını kaydeden Çölaşan, “Her gün biraz daha DSP’nin kuruluş felsefesinden, demokrasiden ve demokratik sol ilkelerden uzaklaşıyorsunuz. İstanbul seçimlerinde halkın oylarıyla seçilmiş Ekrem İmamoğlu’nun desteklenmesi gerektiğini, bunun hak, hukuk, demokrasi mücadelesi olduğunu bir kez daha belirterek DSP PM üyeliğimden ve 25 yıldır üyesi olduğum DSP üyeliğimden istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.