7 üyeye 200 sayfa yetmedi: Yeni gerekçeler öne sürüldü

YSK, İstanbul'da CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti. YSK, 13 gün geçmesine karşın İstanbul seçimlerini iptal eden kararının gerekçesini açıklayamadı. Edinilen bilgiye göre saat 14.30 toplanan ve 16.25'e kadar süren YSK toplantısının ana gündem maddesi 'gerekçeli karar'dı.

Yeni gerekçeler öne sürüldü

7 üyenin yazdığı 200 sayfalık İstanbul seçimlerine ilişkin kararın yazım işlemi tamamlandı ve bunlar muhalif üyelere dağtıldı. 7 üye, kısa karardan sadece sandık kurullarında kamu görevlisi bulunmasını seçimin iptali için gerekçe göstermişti. Ancak kararda seçimin iptali için yeni gerekçeler öne sürüldü. Bunun üzerine karara muhalif kalan 4 üye daha önce hazırladıkladıkları muhalefet şerhini tekrar gözden geçirmek istedi. Muhalif üyeler ek süre talep etti. Gerekçeli karar yarın ya da çarşamba günü açıklanacak.

Yedek üye itirazına ret

YSK, İstanbul seçiminin iptal kararında yedek üyelerin oy kullanmasına ilişkin itirazı da reddetti.

6 Mayıs'te karar verdi

YSK, AKP ve MHP’nin olağanüstü itirazları çerçevesinde yapılan başvuruları değerlendirerek, 6 Mayıs’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verdi. Beş saati aşkın süren toplantıda oylamaya 11 kurul üyesi katıldı. YSK Başkanı Sadi Güven’in de arasında bulunduğu 4 üye karara ret oyu kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin yenilenmesi kararı 4’e karşı 7 oyu ile alındı.

Kurul, iptale ilişkin kısa kararını açıklamıştı

Kararda, "Bir kısım sandık kurullarının ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması nedeniyle 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaliyle yenilenmesine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının iptaline, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin 23 Haziran 2019 tarihinde yapılmasına, kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir" denilmişti.