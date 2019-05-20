HDP'li Kurtulan: Kürtlerin tavrı iktidara göre değişiklik arz etmez

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ile cezaevlerinde bazı tutuklu ve hükümlülerin yaptığı açlık grevlerinin devam ettiğini hatırlattı.



Türkiye'de bakanlar değiştikten sonra her zaman eğitim sisteminin tartışıldığına işaret eden Kurtulan, "Ülkemizde yine yeni bir eğitim sistemi tartışılıyor. Ziya Selçuk, AKP iktidarları döneminin 7. bakanıdır. AKP, eğitimden, çocuklardan ne istiyor bu anlaşılır bir durum değil. AKP'nin daha çok inancı malzeme yaparak, eğitim sistemini imam hatip okullarına dönüştürmek istiyor gibi bir niyet görünüyor" diye konuştu.

Kadın cinayetlerine de dikkati çeken Kurtulan, sadece dün üç kadının öldürüldüğünü vurguladı.

Türkiye'nin İstanbul seçimlerinin tartışmaya devam ettiğini dile getiren Kurtulan, YSK'nin gerekçeli kararını bekleyenlere, merak edenlere ve "neden gecikti" sorusunu soranlara bazen şaşırdığını söyledi.

Kurtulan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de yargı sistemi hep böyle işler. Özellikle biz Kürtler bunun çok tanıklığını yaptık. Önce tutukluyor, daha sonra iddianameler ve suç oluşturulmaya çalışılıyor. Şimdi YSK'nin de yaptığı budur. Önce İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi gerektiği ödevi önüne konuldu. Bunun gereğini yaptı. Gerekçeli kararı bilahare açıklayacaktır. Bugün açıklanması bekleniyor. Bir kılıf aranmaya çalışılacak. Bu durumun gerekçesi ne olursa olsun bu karar doğru bir karar olmamıştır.



İstanbul seçimlerinde Kürtlerin ne yapacağı tartışılıyor. Kürtler, demokrasi, adalet, barış mücadelesinin kararlı savunucularıdır. Kürtlerin bu durumu iktidarlara, duruma göre değişiklik arz etmez. Kürtler her daim demokrasiden yana tercihlerini koymuşlardır. Erdoğan, teşkilatı ile yaptığı bir toplantıda, 'karınlarını doyuruyoruz, çok ihtiyaçlarını karşılıyoruz ancak bize hala oy vermiyorlar' gibi bir beyanı var. Bunu biz Kürtlere mi yoksa topluma mı söyledi bilemiyoruz ancak şunu söylemek gerekiyor ki asıl toplum sizin gözünüzü doyurmakla meşgul."

Türkiye'de her geçen gün işsizlik oranının arttığını dile getiren Kurtulan, Türkiye'nin genç işsizlikte tarihin en yüksek oranlarını yaşadığını söyledi.