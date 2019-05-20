Ardahan'da AKP usulü işe alım

Kaymakamlık, okul, hastane, öğretmenevi, halk eğitim merkezi, kütüphane, anaokulu, müftülük gibi kurumlara yapılan işe alım listesinde 65 yaş üstü kişiler de yer alıyor. CHP Posof İlçe Başkanı Erkan Ocak, “AKP kendine göre, istediği kişileri İŞKUR üzerinden işe koyuyor. Seçim vaadini bu gibi usulsüzlüklerle yerine getiriyor. Genç nüfusun çoğunlukta olduğu bir yerde gençler işsiz, emekliler çalışıyor” diye konuştu.



CHP Posof İlçe Başkanı Ocak, İŞKUR üzerinden resmi kurumlara alınanların listesini Posof Kaymakamlığı’ndan aldı. Listede emekli ve esnaf olan 65-70 yaşındaki kişilere istihdam alanı yaratılmasına tepki gösteren Ocak, “Elimdeki liste resmi bir liste. Bu lisdeki isimlerin bazıları 65 yaş üstü. Bir çoğu emekli veya memur eşleri. Yapılan şey doğru değil. Burası genç nüfusun yoğunlukta olduğu bir ilçe. Gençler iş bulamadığı için göç ediyor. Torunun çalışacağı yerde ninesi çalışıyor. Partizanlık yapılıyor. Bu durum İŞKUR’un işini doğru yapmadığını ortaya koyuyor. AKP teşkilatı liste gönderiyor ona göre alımlar yapılıyor. Ellerini vicdanlarına koymuyorlar. İşi hak edene vermiyorlar” ifadelerini kullandı.