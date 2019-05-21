AKP'li Şenocak eleştirilerin ardından Yıldırım'ın 'yer sofrası' fotoğrafını sildi

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 20 Mayıs akşamı Avcılar'da ikamet eden Çakır ailesinin evine misafir oldu. Yıldırım’ın konuk olduğu evde yemek masası ve sofrada bulunanlara yetecek kadar sandalye olmasına rağmen yer sofrasında oturması ise dikkat çekti.

Yıldırım’ın bu iftarı, sosyal medyada gündem oldu. Eleştirilerin yoğunlaşması üzerine İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın yer sofrası fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırıldı.