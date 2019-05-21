AKP'li Şenocak eleştirilerin ardından Yıldırım'ın 'yer sofrası' fotoğrafını sildi

AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, Avcılar'da bir ailenin evinde iftar yapmış iftarda yemek masası ve sandalyeler olmasına rağmen yer sofrasında oturması dikkat çekmişti. Görüntüye dair sosyal medyada yapılan eleştirilerin ardından AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak paylaştığı fotoğrafı sosyal medya hesabından kaldırdı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 21 Mayıs 2019 Salı, 21:14

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 20 Mayıs akşamı Avcılar'da ikamet eden Çakır ailesinin evine misafir oldu. Yıldırım’ın konuk olduğu evde yemek masası ve sofrada bulunanlara yetecek kadar sandalye olmasına rağmen yer sofrasında oturması ise dikkat çekti.

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Yıldırım’ın bu iftarı, sosyal medyada gündem oldu. Eleştirilerin yoğunlaşması üzerine İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın yer sofrası fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırıldı.

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