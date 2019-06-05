Turan Hançerli'nin ilk icraatı geleceğe yatırım

CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli'nin ilk icraatlarından biri Avcılar'ın, İstanbul'un, Türkiye'nin geleceği çocuklara yatırım yapmak oldu. Hançerli dünyaca ünlü yazar Samed Behrengi'nin kitabı Küçük Kara Balık'ı Avcılarlı çocuklarla buluşturdu. Hançerli, Küçük Kara Balık'ı, "Bu kitap farklılara ve ötekilere zulmedenlere rağmen; kendi okyanusuna ulaşan ve milyonlarca çocuğun kalbine dokunan bir ruhtur" şeklinde tanımladı. CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli'nin ilk icraatlarından biri Avcılar'ın, İstanbul'un, Türkiye'nin geleceği çocuklara yatırım yapmak oldu. Hançerli dünyaca ünlü yazar Samed Behrengi'nin kitabı Küçük Kara Balık'ı Avcılarlı çocuklarla buluşturdu. Hançerli, Küçük Kara Balık'ı, "Bu kitap farklılara ve ötekilere zulmedenlere rağmen; kendi okyanusuna ulaşan ve milyonlarca çocuğun kalbine dokunan bir ruhtur" şeklinde tanımladı.

Farsça aslından Halis Mermertaş tarafından çevrilen kitabın kapak görseli Gülçin Yüce'ye ait. Resimleri Ramazan Kül, kapak tasarımı ve dizgisi Kübra Bayraktar, düzeltisi ise Berrak Gürbüz tarafından yapılan kitap 10 bin adet basılarak çocuklara dağıtıldı.

"BU KİTAP ZULMEDENLERE RAĞMEN KENDİ OKYANUSUNA ULAŞAN VE MİLYONLARCA ÇOCUĞUN KALBİNE DOKUNAN BİR RUHTUR"