Turan Hançerli'nin ilk icraatı geleceğe yatırım

CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli'nin ilk icraatlarından biri Avcılar'ın, İstanbul'un, Türkiye'nin geleceği çocuklara yatırım yapmak oldu. Hançerli dünyaca ünlü yazar Samed Behrengi'nin kitabı Küçük Kara Balık'ı Avcılarlı çocuklarla buluşturdu. Hançerli, Küçük Kara Balık'ı, "Bu kitap farklılara ve ötekilere zulmedenlere rağmen; kendi okyanusuna ulaşan ve milyonlarca çocuğun kalbine dokunan bir ruhtur" şeklinde tanımladı.
Farsça aslından Halis Mermertaş tarafından çevrilen kitabın kapak görseli Gülçin Yüce'ye ait. Resimleri Ramazan Kül, kapak tasarımı ve dizgisi Kübra Bayraktar, düzeltisi ise Berrak Gürbüz tarafından yapılan kitap 10 bin adet basılarak çocuklara dağıtıldı.
"BU KİTAP ZULMEDENLERE RAĞMEN KENDİ OKYANUSUNA ULAŞAN VE MİLYONLARCA ÇOCUĞUN KALBİNE DOKUNAN BİR RUHTUR"
Başkan Hançerli, kitabı Avcılarlı çocuklarla buluşturma nedenlerini, "Küçük kara balıklara okyanusları öğretmeye bu kitaptan başladık. Bu kitap farklılara ve ötekilere zulmedenlere rağmen; kendi okyanusuna ulaşan ve milyonlarca çocuğun kalbine dokunan bir ruhtur. Büyük balık küçük balığı özleyebilir elbette; ama bize balıkların birbirini yediği bir hikaye anlatmayı tercih ettiler. Biz ise 10 bin adet basarak Avcılar'ın çocuklarına dağıttığımız Küçük Kara Balık'ta bize öğretileni değiştirmeyi; özlemeyi, sevmeyi, mücadele etmeyi, umudu büyütmeyi öğretmeye çalışacağız" şeklinde açıkladı.
"BEHRENGİ, HAYAL EDERKEN ÖZGÜR OLMAMIZI SÖYLER"
Hançerli sözlerini şöyle sürdürdü:
Küçük Kara Balık'ı kıymetli yapan onun mücadele etmekten önce bir gezintiye ve dünyayı tanımaya karar vermesidir. Küçük Kara Balık çıkar, dışardaki badireleri atlatmak zorunda kalır. İşitenin, okuyanın ümit etmesini sağlayan masalları, hikâyeleri ben hep çok sevdim. Kocaman laflar etmek yerine, çok basit anlatır Samed Behrengi meseleyi. Bir de en azından hayal ederken özgür olmamızı, tereddütsüz olmamızı söyler. İranlı yazar Behrengi'nin bu unutulmaz eserini, iyiliğin ve güzelliğin diyarı yapmak istediğimiz Avcılar ile paylaşmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum.