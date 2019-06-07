Soylu'dan Akşener'e: Stajyer de olsan içişleri bakanlığı yaptın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da Karadeniz Mahallesi Trabzonlular Derneği tarafından organize edilen programa katıldı. Programda konuşan Soylu, Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Ordu’da VIP salonuna alınmamasına ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yanıt verdi.

''STAJYER DE OLSAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YAPTIN''

Soylu, “Ben dün Meral Akşener’in de ifadesini okudum. Meral Akşener de konuşma yapmış. Stajyer de olsan 6 ay içişleri bakanlığı yaptın. Sen devletin valisi ne demektir, hangi sorumluluklar ile bu görevi yapar bilmiyor musun? Vali kafasına göre iş yapamaz. Ama bir valiye birisi it diyecek, sen onu hiç tenkit etmeyeceksin, döneceksin valiyi tenkit edeceksin. Yazıklar olsun” dedi.

''BİZİMKİLER ASORTİKLİĞE KAÇIP 2 ÇOCUK FALAN YAPMAYA BAŞLADI''

İstanbul’a ilk önce Karadenizlilerin geldiğini ifade eden Bakan Soylu, “En ağır işte Karadenizliler çalıştı. Sonra bizimkiler asortikliğe kaçıp 2 çocuk falan yapmaya başladılar. Sonra Kürtler geldiler onlar bu sefer ağır işlerde çalışmaya başladılar. Onlar da asortikliğe kaçtılar. Şimdi Suriyeliler Afganlar. Bu üretimi bunlar yapıyorlar. Bizim yapmamız gereken ne, hırsızlığa, arsızlığa karışan varsa bunları kendi ülkelerine deport ediyoruz, uluslararası kurallar açısından yasak olmasına rağmen risk alıyoruz” ifadelerini kullandı.