Hüda Kaya TBMM gündemine taşıdı: Ermenilerin can güvenliği tehlikede

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, geçen İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Samatya'da Ermeni yurttaşların saldırıya uğradığını kaydetti. Geçtiğimiz hafta bir Ermeni yurttaşın daha saldırıya uğradığını belirten Kaya, TBMM'ye konuya ilişkin soru önergesi verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması ismiyle verilen önergede, “Söz konusu saldırı sırasında ‘Bu daha başlangıç’ şeklinde sözlü ifadelerin ve yazılı tehditlerin olması mahalle halkının endişelerini artırmaktadır. Bu saldırıdan sonra da Samatya’da Ermeni vatandaşlarımızın evleri hala işaretlenmeye devam edilmektedir ve mahallede can güvenliği tehlike altındadır” ifadeleri kullanıldı.

Kaya, Bakan Soylu'nun şu soruları yanıtlamasını istedi:

1- Saldırganların kimliği hakkında araştırma var mıdır ve ne aşamadadır?

2- Bu tür saldırıları engellemek için bakanlığınız tarafından önleyici çalışmalar var mıdır?

3- Bakanlığınız, Samatya’da vatandaşlarımızın güvenliğini sağlama noktasında ne gibi önlemler almıştır veya almayı düşünmektedir?

4- Ermeni evlerinin işaretlenmesi ile gerçekleştirilen saldırılara ilişkin Bakanlığınızın herhangi bir soruşturma açtı mı? Açtıysa soruşturma hangi aşamadadır?

5-Bugüne kadar Ermeni vatandaşların evlerini işaretleyen kişilerden kaçı yakalanmıştır? Bu kişilerden kaçı ceza almıştır?

6- Ermeni vatandaşlarımızın Samatya’da uğradığı ırkçı saldırılara karşı alınan önlemler nelerdir?

7- Hükümet yetkililerinin azınlıklara karşı kullandığı aşağılayıcı ve öteleştirici dil bu saldırıların artmasında rol oynamış mıdır?

8- Farklı etnik ve inançtan olan vatandaşlarımızın yurdumuzda huzur ve güvenle yaşayabilmeleri için Devlet görevlilerinin ayırımcı ve nefreti artıran dil

ve politikalarını değiştirme ve dönüştürmesi hakkında ne çalışmalar öngörülmektedir?”