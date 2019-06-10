TBMM Başkanı Şentop'tan İzlanda'ya mektup

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzlandalı mevkidaşı Steingrimur J. Sigfusson’a resmi bir mektup yazarak Türkiye A Milli Takımının İzlanda’da maruz kaldığı olaylar nedeniyle tepkisini dile getirdi.

Mustafa Şentop, mektupta şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası Elemeleri çerçevesinde yapılacak olan İzlanda-Türkiye maçı için ülkenize gelen Türkiye Milli Futbol Takımı'mızın havaalanında gereğinden uzun bekletilmesinden ve bir futbolcumuza terbiye sınırlarını aşan saygısızlıkta bulunulmasından derin bir üzüntü duyduk.

İki ülke arasındaki dostane ilişkilere ve her zaman var olan karşılıklı saygıya onulmaz bir yara açan bu durumu kabul edilemez bulduğumuzu belirtmek isterim. Türk halkı ve şahsım adına böylesi müessif bir olayın yaşanmasından dolayı derin üzüntülerimi iletir, dostane ilişkilerin yaralanmaması adına gereğini yapacağınızı ümit ederim."