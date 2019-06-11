Ekrem İmamoğlu İstanbul projelerini açıkladı

31 Mart'ta İBB Başkanı seçilen ancak YSK'nin skandal kararıyla mazbatası geri alınan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'da yenilenecek İBB seçimleri öncesi projelerini anlattı. 'İstanbul'da Hayatı Kolaylaştıracak Çözümler Toplantısı'nda konuşan imamoğlu, İstanbul'u rant kapısı haline getiren bir avuç insan olduğunu ifade etti. "İstanbul'un nimetlerini 16 milyon insana adil bir şekilde paylaştıracağım" diyen İmamoğlu'nun projeleri ve konuşmasından satır başları şöyle:

İstanbul'u rant kapısı haline getiren bir avuç insan var. Bir avuç insana peşkeş çekiliyor. Gençlerimizin Ekrem abisi, büyüklerimizin övünç duyacakları bir evladı olmaya geliyorum. Yola çıktığımdan beri İstanbul'un kıymetli ailelerine hizmet edeceğimi anlatıyorum. İstanbul'un nimetlerini 16 milyon insana adil bir şekilde paylaştıracağım.

Çok zaman kaybettik. Demokrasiyi, adaleti, haysiyeti, yok sayan bir avuç insanın çıkarı yüzünden insanımızın zamanı heba ediliyor. İsraf düzeni iki hafta sona erecek. İstanbul'un vicdan sahibi ailelerinin yüzü gülecek.

Karşımızda tam bir kopyala-yapıştır kampanyası var. Bunları görünce bir an için sevinmiyor değilim. Halkın gerçek sorunlarını kibirle gözlere gösterebildiğimiz için seviniyorum.

12 yaş altı tüm çocuklara ulaşımı ücretsiz yapacağız. 0-4 yaş arasında çocuğu olan anneleri ile birlikte ulaşımı ücretsiz hale getireceğiz. İlk yarım saat yapılan aktarmalar ücretsiz olacak. 25 yaş altındaki öğrenci olmayan tüm gençlerimizin ulaşımdan yüzde 40 indirimle yararlanacak.



İGDAŞ İNDİRİMİ UYARISI

İstanbul'a ihanet edenlere artık dükkan emanet edilemez. İGDAŞ indirimden bahsedilen şu günlerin yazın tam ortası olduğunu hepinize hatırlatırım. Yani bugün yapılan tam bir aldatmaca.

Kent gıda konseyini kuracağız. İsrafı önleyeceğiz. Tarıma dayalı organize sanayi bölgesi kurulacak. İstanbul'un sağlıklı et ve ucuz tarım ürünlerine ulaşmasının önü açılacak. Artık İstanbullu sağlıklı ve ucuz sütü temin edebilecek. İlkokul çocuklarına ücretsiz süt dağıtımını bizzat İBB yapacak.

Mahalle mutfaklarını kuracağız. Kadınlar düzenli bir gelire kavuşacak. En çok da bu şehrin kadınlarını destekleyerek, kadınlara söz ve yetki vererek adil bir İstanbul'u kadınlarla birlikte kuracağız.

Yeni bir müjdeyi daha size vermek istiyorum. Annelere, 0-4 yaş çocukları İBB'nin sosyal tesislerinden indirimli olarak faydalanmasını sağlayacağız. 100 çocuklu kreş yapmayı zorunlu hale getireceğiz. İstanbul çocuk fonu kurulacak.

GENÇLERE YENİ VAATLER

İstanbul'u gençler için yaşanmaz olmaktan çıkaracağız. Onlara her türlü olanağı sunacağız. Saraçhane Gençlik Kütüphanesi'ni hızlıca hayata geçireceğiz. Belediyeyi gençlerle birlikte yöneteceğiz. Uygun fiyata nitelikli bir dil eğitimi alma noktasında hazırlıklarımızı yapmış olacağız. Gençlerimize ucuz, dünyanın farklı dillerini öğrenme fırsatı sunacağız. Genç kart ile toplu taşımadan ve İBB ait tesislerden yüzde 40 indirimden yararlanacaklar. Gençlere yurt ve burs imkanı sağlayacağız. İstanbul gençlerin içinde yaşamaktan mutluluk duyacağı bir ortama dönüşecek.

Gençlerimiz iş bulma umutlarını kaybetmiş durumda. Her 3 gencin birisi işsiz. Toplam işsizlik oranını tek hanelere düşüreceğiz. Önce bunlar belediyenin işi değil deyip sonra farlı şeyler yapanlar gibi yapmayacağız. Bölgesel istihdam ofisleri kuracağız.

Gençlerimiz iş bulma umutlarını kaybetmiş durumda. Her 3 gencin birisi işsiz. Toplam işsizlik oranını tek hanelere düşüreceğiz. Önce bunlar belediyenin işi değil deyip sonra farlı şeyler yapanlar gibi yapmayacağız. İSMEK'lerin kapatılacağı ifterası atılıyor. Biz İSMEK'leri neden kapatalım. Üniversiteye gidememiş gençlerimiz için hızlandırılmış diploma programı açacağız. İstanbul'u kent enstitüleri ile buluşturacağız.

Açlık sınırı altındaki aileler ekmeğe, süte ve damacana suya para harcamayacak. İstanbul koşullarında geçinemeyen her aile bu destekten faydalanacak. Kimsiniz, nesiniz soruları olmaksızın açlık sınırı altındaki her yurttaş bir asgari ücret yardımından faydalanacak. Yardımlar tanıdığa değil, ihtiyacı olana yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tesislerini bir günlüğüne evlenen çiftlerimizin hizmetine sunacağız.

SURİYELİLER İLE İLGİLİ PROJESİNİ AÇIKLADI

Hepbirlikte yapacağız, göreceksiniz. Herkes için İstanbul yaşanılabilir, erişilebilir bir kent haline gelecek. Çok değerli bir sorun da mülteci sorunudur. Bu sorun İstanbul'un en önemli bir sorunu haline gelmiştir. Bu soruna siyasi polemiklerin ötesinde kalıcı çözümler getirmeliyiz. Resmi rakamlara göre İstanbul'da 500 binden fazla Suriyeli göçmen var. Türkiye'nin her yerinden gelip İstanbul'da tutunmaya çalışan vatandaşlar ile göçmenler arasında gerginliğin arttığını ne yazık ki görüyoruz. Malesef İBB'nin bu konuda ne bir sözü, ne de bir icraatı olmuştur. Sorunları net olarak tespit önlemler alacağız. Konuyu uluslararası düzleme taşıyacağız. Evlerine dönmeleri için ellerimizden geleni yapacağız.

23 Haziran'dan sonra kimse vatandaşın sorunlarını görmezden gelemeyecek. 23 Haziran'da hak yerini bulacak. Her şey çok güzel olacak.

İmamoğlu daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kürtçe dil kursu programına yer vermeyi düşünüyor musunuz?

Kürtçe türküler, şarkılar, bu kültürün parçası. Kürtçe dil konusunda talep olduğu kadar hizmet vereceğiz. Bundan hiçkimse şüphe duymasın.



İMAMOĞLU, ERDOĞAN SORUSUNA BÖYLE YANIT VERDİ

BBC Muhabiri: Cumhur Başkanı Erdoğan seçimi kaybetmeyen bir liderdi. Erdoğan sizce bir hata yaptı mı?

Şu anda konumuz Sayın Cumhurbaşkanı değil İBB seçimi. Evet bir yönde yabancı bir ülkenin basın mensubu olarak bunu sormanızı anlıyorum. Çünkü o kadar çok konuşan var ki bazen rakibiminiz kim olduğunu şaşırıyoruz. 31 Mart'taki neticeden çok daha farklı bir netice ile karşılaşacağımızı belirtmek isterim.

GAZETECİNİN SORUSUNA BÖYLE YANIT VERDİ

Soru: Sosyal medyada çok sıkça "Canan Kaftancıoğlu" çok fazla ön plana çıkarılmak istenmiyor...

İBB Başkan Adayı benim. Dolayısıyla gündemde olması gereken benim. İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'dur. Seçildikten sonra da yöneten Ekrem İmamolu'dur. Bunu bence karşı tarafa da sormalısınız.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözleri...

Beylikdüzü Belediyesi'ni inceleyeceksiniz. Ben yılda iki defa röntgen çektiren birisiyim. Benim ile ilgili kararlar verilmiştir. Yapılan işlem siyasidir. Oraya gönderilen kişi siyasidir. Seçime kadar yetişsin çabası içinde. Acele etmesin. 5 yıl inceleyebilirler.

Terör örgütlerine karşı tutum ve tavırda ben kendimi herkesten daha vatansever görüyorum. Başkaları da kendini öyle görebilir. Benimle ilgili terörle ilişkilendirilen sözler hadsizliktir, kınanması gerekir. Kötü söz söyleyene aittir.

Binali Yıldırım'ın 'Kürdistan' ifadesi...

Ben Türk hemşehrimin çocuğu için ne düşünüyorsam, Kürt hemşehrimin çocuğu için aynı şeyi düşünüyorum. Rakibimiz dün öyleydi, bugün böyle olabilir. Millet samimiyet, dürüstlük arıyor. Biz bu memleketin doğusunu, batısı kadar seviyorum. Ben erdemli ve ahlaklı bir yöneticiyim.

Cumhurbaşkanı'nın sahadan çekilmesini nasıl yorumluyorsunuz?

Sayın Cumhurbaşkanı 5 yıl bu ülkeyi yönetecek. Bakanlar kendi işleri ile uğraşsa. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın ülkenin genel sorunlarıya uğraşmasını isterim. Benim sesim kulağına gitmişse bundan mutlu olurum. Ülkenin ekonomi gibi önemli sorunları var. Bunlarla ilgilenirse mutlu olurum ama siyasi bir strateji ise ona bir şey diyemem. Ben 31 Mart öncesi de rakibime canlı yayın çağrısı yapmıştım. Rakibimizin bu konuda da fikri değişmiş. Ülkeye 17 yıl sonra ısrarlarımla, çabamla, bir kaç medya mensubunun da bu konunun üzerine gitmesiyle beni Türkiye demokrasisi açısından mutlu etmiştir. Ben zaten her kanalda çıkarım demiştim. Her şeye rağmen iyi olmuştur. Umarım demokrasi adına güzel bir münazara olur.