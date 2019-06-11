Temelli: Duyduk ki şimdi de İstanbul'da bir kayyım varmış

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında konuştu. Temelli, "Hâlâ bizim seçimdeki tavrımızı soran insanlar var. Nerede bir kayyım varsa süpüreceğiz. Duyduk ki şimdi de İstanbul'da bir kayyım varmış." dedi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 11 Haziran 2019 Salı, 13:01

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Temelli'nin konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

-Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklandı. Aslında bu bir yerde itiraf belgesiydi. Demokrasiden ne kadar uzaklaşıldığının belgesi.

-Reformu geçtik, hâlâ strateji belgesi açıklanıyor. 10 yıl sonra yargı konusunda ne denli içler acısı bir durumla karşı karşıya kalındığı görülecek.

-Eğer yargıda samimi bir reforma ihtiyacınız varsa bizim bir hazırlığımız var. İsteyin, gönderelim. Başta Terörle Mücadele Kanunu'nun kaldırılması.

-18 insan Halfeti'de gözaltına alındı. İşkence uygulandı. Elektrik verildi, tecavüzle tehdit edildiler. Bu iktidar işkenceci olma sıfatına da sahip olmuş oldu. Bu işkenceyi gerçekleştirenlerden hesap soracağız.

-Yıldırım, Diyarbakır'da 'Kürdistan mebusu' demiş. Diyarbakır Diyarbakır olalı böyle bir Kürtçe görmedi. Bir kişi anlamış o da Mehdi Eker.

-Geçen gün Çavuşoğlu'nu Kürdistan'da gördük. Demokrasi şehitleri için saygı duruşunda bulundu.

-Hala bizim seçimdeki tavrımızı soran insanlar var. Nerede bir kayyım varsa süpüreceğiz. Duyduk ki şimdi de İstanbul'da bir kayyım varmış.

-Mültecilerin haklarına sahip çıkacağız. Onları mülteci yapan da bu iktidarın savaş politikalarıdır.

-Her 4 gençten biri işsiz. Asgari ücret açık sınırının altına düştü. Hala enflasyon düştü diyerek halkı aldatmaya çalışıyorlar

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Sezai Temelli