Temelli: Duyduk ki şimdi de İstanbul'da bir kayyım varmış

Temelli'nin konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

-Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklandı. Aslında bu bir yerde itiraf belgesiydi. Demokrasiden ne kadar uzaklaşıldığının belgesi.

-Reformu geçtik, hâlâ strateji belgesi açıklanıyor. 10 yıl sonra yargı konusunda ne denli içler acısı bir durumla karşı karşıya kalındığı görülecek.

-Eğer yargıda samimi bir reforma ihtiyacınız varsa bizim bir hazırlığımız var. İsteyin, gönderelim. Başta Terörle Mücadele Kanunu'nun kaldırılması.

-18 insan Halfeti'de gözaltına alındı. İşkence uygulandı. Elektrik verildi, tecavüzle tehdit edildiler. Bu iktidar işkenceci olma sıfatına da sahip olmuş oldu. Bu işkenceyi gerçekleştirenlerden hesap soracağız.

-Yıldırım, Diyarbakır'da 'Kürdistan mebusu' demiş. Diyarbakır Diyarbakır olalı böyle bir Kürtçe görmedi. Bir kişi anlamış o da Mehdi Eker.

-Geçen gün Çavuşoğlu'nu Kürdistan'da gördük. Demokrasi şehitleri için saygı duruşunda bulundu.

-Hala bizim seçimdeki tavrımızı soran insanlar var. Nerede bir kayyım varsa süpüreceğiz. Duyduk ki şimdi de İstanbul'da bir kayyım varmış.

-Mültecilerin haklarına sahip çıkacağız. Onları mülteci yapan da bu iktidarın savaş politikalarıdır.

-Her 4 gençten biri işsiz. Asgari ücret açık sınırının altına düştü. Hala enflasyon düştü diyerek halkı aldatmaya çalışıyorlar