Devlet Bahçeli’nin sosyal medya üzerinden gösterdiği tepkinin ardından partide eleştiriler sürüyor

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Binali Yıldırım’ın Diyarbakır’daki “Kürdistan” sözüne Genel Başkan Devlet Bahçeli’yle başlayan tepki sürüyor. MHP ayrıca Binali Yıldırım ile CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun ortak yayını için gazeteci İsmail Küçükkaya’nın moderatör olarak seçilmesiyle ilgili “AKP’ye sitemli.” MHP’de, “Küçükkaya’nın adı belirlenirken, Genel Başkanımızın Küçükkaya’ya tavrı nedeniyle nezaketen sorulmalıydı” yorumları yapılıyor.



Önce Yıldırım’ın Diyarbakır’da “Kürdistan” ifadesini kullanması, ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı’na seçilen Neçirvan Barzani’nin yemin törenine katılması kulislerde, “AKP yeni çözüm süreci açılımını başlatmak istiyor” diye tartışılırken, İstanbul seçimi öncesi AKP kanadının bu hamlesine MHP’nin ne yanıt vereceği konuşuluyordu. Bahçeli, önceki gün, “Kürdistan diye bir yer yoktur” diyerek isim vermeden Yıldırım’a tepki gösterdi. Ancak Yıldırım’ın bu ifadeleri MHP’de tartışılmaya devam ediyor. MHP’de, “AKP’nin bu yönlü hamlelerinin, İstanbul seçiminde Kürt kökenli seçmenlerin etkin rol oynayacağını düşünmesinden ve Kürt kökenli seçmenlerin eğiliminin daha çok Ekrem İmamoğlu’na yönelmiş olmasından kaynaklandığı” dillendiriliyor. Ancak “AKP’nin bu yaklaşımının MHP tabanından da tepki görebileceğine” dikkat çekiliyor.



İttifak bozulur mu?



MHP’de, Yıldırım’ın “Kürdistan” ifadesinin ve Çavuşoğlu’nun ziyaretinin “Cumhur İttifakı bozuluyor” şeklinde değerlendirilmesinin de “yanlış olduğu” belirtiliyor. Bahçeli’nin önceki günkü Yıldırım’a yönelik “Kürdistan diye bir yer yoktur” sözlerinin “ittifakın bozulmasından ziyade AKP’ye bir uyarı niteliği taşıdığına” dikkat çekilirken, “AKP’nin, MHP’nin politik duruşuna ters düşen bu tür söylemlerden kaçınması gerektiği” vurgulanıyor.



‘MHP’ye danışılmadı’



MHP, Yıldırım ile Ekrem İmamoğ-lu’nun ortak canlı yayını için gazeteci İsmail Küçükkaya’nın moderatör olarak seçilmesi noktasında AKP’ye sitemli. Küçükkaya’nın moderatörlüğü ile ilgili “MHP’ye sorulmadan karar alındığı” öğrenilirken, MHP’li yetkililer, Bahçeli’nin Küçükkaya’nın “MHP ile ilgili yorumlarına” daha önce de tepki gösterdiğine de dikkat çekiyor. MHP’de, “AKP’nin danışmasına, sormalarına gerek yok. Kendilerinin bileceği iş, ama Genel Başkanımızın İsmail Küçükkaya’ya karşı tavrı herkesin malumu. Nezaketen sorabilirlerdi” yorumu da yapılıyor.