Esenler Belediyesi’nin, İmamoğlu’nun mazbatasını aldığı gün İBB’den istediği taşınmazları açıklıyoruz

Esenler Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 17 Nisan’da İBB Başkanlığı Emlak Müdürlüğü’ne binaların devrine ilişkin bir yazı yolladı. Yazıda “ilçede yaşam kalitesini yükseltecek sağlıklı ve çağdaş yaşam alanlarını oluşturabilmesi amacı ile mülkiyeti İBB’ye ait parsellerin ve üzerinde bulunan binaların belediyeye bedelsiz olarak devredilmesi” istendi. İlçe belediye başkanı Tevfik Göksu imzasının yer aldığı yazıda ayrıca Kemer Mahallesi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki spor kompleksinin de kullanım hakkı yine bedelsiz talep edildi.



Parsel parsel o liste



Yazıda bir de ekli liste yer aldı. Listede otopark alanından atölyeye kadar birçok yapı var. İşte listedeki bazı arsalar:



- Fevziçakmak Mahallesi’ndeki 3 bin 887 metrekare arsa ve arsanın üzerindeki Adem Baştürk Kültür Merkezi



- Fevziçakmak Mahallesi’ndeki 6 bin 545 metrekalik arsa ve arsanın üzerindeki Adem Baştürk Kültür Merkezi, pazar ve otopark



- Kemer Mahallesi’ndeki 11 bin 454 metrekare alan. (Arsanın üzerinde şantiye ve atölye bulunuyor)



- Kemer Mahallesi 4 bin 647 metrekarelik alan



- Turgutreis Mahallesi 4 bin 124 metrekarelik alan ve üzerindeki Cengiz Topal Otoparkı ve pazar



- Birlik Mahallesi 13 bin 24 metrekalik arsa



- 11 bin 52 metrekarelik Menderes Mahallesi otopark ve pazar.