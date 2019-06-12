HDP, her oyu takip edecek

HDP MYK’de, 23 Haziran’da gerçekleştirilecek İstanbul seçiminde daha aktif olunması kararı aldı. Edinilen bilgiye göre Ankara’da toplanan MYK’de, Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım karşısında Millet İttifakı adayı olarak yer alan ancak 31 Mart seçimlerinde kazandığı halde mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu’nun desteklenmesi konusu görüşüldü. Toplantıda İmamoğlu’nun mazbatasının iptal edilmesinin büyük bir mağduriyet olduğu, Türkiye siyasetinde HDP’nin her zaman mağdur edilen bir parti olarak, mağdur edilenden yana olması gerektiği görüşü benimsendi. Bu çerçevede İmamoğlu’nun desteklenmesi için daha aktif olarak sahalarda olunması görüşü benimsendi. Hedef ise 1 milyon 200 civarında olduğu varsayılan İstanbul’daki HDP seçmenin bir tek oyunun bile fire verilmeksizin İmamoğlu’na kanalize edilmesini sağlamak. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli hedeflerinin demokrasi cephesinin genişletmek olduğunu açıklamıştı.