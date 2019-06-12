AKP’li belediyeden Ensar başkanına kıyak

Ensar Vakfı Sultanbeyli Şube Başkanı Nizamettin Arslan, geçmiş dönemde AKP’li Sultanbeyli Belediyesi’nde Başkan Yardımcılığı ve Özel Kalem Müdürlüğü yaptı. Şu an belediye ile bir ilişiği kalmayan Arslan’ın, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan Şemsettin köyünde yaklaşık 11 dönümlük bir arsada şahsi villa yaptırdığı bildirildi. Yapımı devam villada belediyede elektrik ve su tesisatçısı olarak görev yapan personellerin kullanıldığı öğrenilirken, aynı zamanda belediyenin kiraladığı, kullanımı belediyeye ait olan 34 ANF 442 plakalı kamyonet ve 34 NP 9708 plakalı araç mayıs ayı içerisinde farklı günlerde Arslan’ın villası önünde görüldü. Belediyenin araçlarında araç takip sistemi mevcut.