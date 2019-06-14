Rabia Naz için verilen araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Giresun'un Eynesil ilçesinde 13 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, Meclis'te dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Şüpheli ölümün araştırılması için HDP tarafından TBMM'ye sunulan araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddildi.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, Twitter yaptığı açıklamada, "Bugün HDP grubu olarak TBMM Genel Kurulu'nda Rabia Naz'ın şüpheli ölümünün araştırılması için verdiğimiz önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi" dedi.

Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu imzasıyla verilen araştırma önergesinde kızının ölümünün aydınlatılması için adalet mücadelesi veren baba Şaban Vatan’ın bu süreçte gözaltına alınmasının Rabia Naz’ın ölümünün siyasi erk sahipleri tarafından karartıldığı iddialarını güçlendirdiği belirtilmişti.

Önergede şu ifadeler yer almıştı: