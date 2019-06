Bahçeli de "Pontus" dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da muhtarlara hitap etti.

Bahçeli, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında önerdiği yeni seçim sistemini hatırlatarak "39 ilçede başarılı olan Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir'de önünün kesilmesi demokrasi açığıdır. CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı seçilmiş olsa bile İstanbul'da nasıl çalışacak, nasıl hizmet edecektir? İstanbullular belediye meclisindeki tartışmalarla, kavgalarla meşgul edilmeyecek miydi? Bizim bu değerlendirmelerimizi istismar edenler oldu. Muhtarların kaldırılması gerektiğini söylediğimizi ileri sürenler oldu. Altını kalın olarak çizmek isterim ki muhtarlıkların kaldırılması konusunda kesinlikle bir görüşümüz yoktur. Muhtarlıklarımız varsa demokrasimiz diridir. MHP, muhtarlıkların kaldırılması değil, sorunlarının çözülmesini istiyoruz. Muhtarlarımız devletin mahalledeki gözüdür, kulağıdır. Elbette ki sorunlarınızı biliyoruz" dedi.



ABD'NİN TEHDİTKAR MEKTUBUNA TEPKİ

Türkiye ile ABD arasında S-400 krizine neden olan ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yazdığı mektuba tepki göstererek, "Türkiyi izinle, icazetle kurulmuş bir devlet değildir. ABD'nin S-400 üzerinden Türkiye'yi ablukaya alma çabası iyi niyetli değil. ABD Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynamaktadır. Mektuba verilecek en iyi cevap buruşturup göndermektir. Türkiye S-400'ü alacak ve konuşlandıracaktır. Bu iş bitmiş, konu kapanmıştır. Gerisini ABD dünüşmelidir." diye konuştu.

"KÜRT KÖKENLİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM CİĞERPARELERİMİZDİR"

Bahçeli, "Huzurlarınızda diyorum ki, Türkiye’yi bölmeye, kardeş kavgası çıkarmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Bekâmız muhafaza edilecektir. Türk-Kürt arasına nifak sokmaya çalışanlar bozguna uğratılacaktır. Kürt kökenli kardeşlerimiz bizim canımızdır, ciğerparelerimizdir. Ortak bir maziden, ortak bir geleceğe birlikte uzanacağız. Kürt kökenli kardeşlerimizin terörle en ufak bir ilgisi yoktur. PKK onların hiçbir zaman temsilcisi olmamış, olamayacaktır. Kürt kökenli kardeşlerim şereflidir, bekasına, birliğine ve dirliğine sahip çıkacaklardır. Aramızı açmak için fitne-fesat çıkaran ahlaksızlara el ele direneceğiz, güç birliği yapıp tuzakları başlarına geçireceğiz. Kürt kökenli kardeşlerimin alayını hasretle ve muhabbetle kucaklıyorum. İstanbul’da ve ülkemin diğer illerinde yaşayan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. MHP’yi Kürt kökenli kardeşlerimizle sorunlu göstermek alçaklıktır, sapıklıktır, cinayettir. Biz, milletimizin her ferdini bir ve eşit gören, gösteren ve buna da sonuna kadar devam edecek olan engin bir fıtrat ve fazilete sahibiz." diye konuştu.

"DÜNYANIN GİZLİ GÜNDEMİ İSTANBUL SEÇİMLERİDİR"

Bahçeli konuşmasını şöyle sürdürdü:

Şu anda dünyanın gizli gündemi İstanbul seçimleridir. İstanbullu kardeşlerimizin kurulan kirli tezgahları bozacağından şüphem yoktur. Attığımız mitil hani nerede diyenler, paçası tutuşan gafillerdir. MHP her yerdedir, mitil her yere serilmiştir. Üç hilal İstanbul'un her yanındadır.

Zilletin foyası ortaya çıkmıştır. Mücadelemiz İstanbul'un geleceğini güvence altına almaktır. Mehmetçik katilleri İstanbul'da belediye yönetimini etkileyemez.

Seçim güvenliğinin önemli oranda zedelendiğini ortaya koymuştur. YSK'nın kararı son derece isabetlidir. MHP, İstanbullu her vatandaşımızın iradesinin sandıklara doğru yansımasının gereği neyse yapacaktır.

CHP ve yanında hizalanan kim varsa 23 Haziran'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminin bir rövanşı olarak görmektedir. Türkiye'de yeniden bir sistem tartışması çıkarmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden hazımsızlık duyanlar amaçlarına ulaşamayacaktır. Nereden bakarsanız bakın 31 Martta Cumhur İttifakı'nın başarılı olduğunu göstermektedir.

İMAMOĞLU'NA 'PONTUS' İMASI

Terörist başının heykelini dikme hayalinde olan bir hainin çizgisini beğendiğini dile getiren CHP adayından İstanbullu vatandaşlarımıza gelecek bir fayda yoktur. Seçilmesini Yunan gazetesinin "Konstantinopolis'i fetheden Pontus" başlıklı haber ile duyurduğu ve bu duruma cevaben, "Rumsa Rumdur, bu ülkede Rum var mı var, Yunanlı var mı var" diyen birinin nereye hizmet edeceği açıktır. Hakkı olmadığı halde VIP terminalini kullanmaya kalkan ve valimize ağır hakaret eden bir ağızdan İstanbul' için hayırlı bir sözün çıkması beklenmemelidir. Her vatandaşımızdan isteğimiz bu gerçeği görmeleridir. 23 Haziran'da 16 milyon İstanbullu huzura kavuşacaktır. FETÖ kaybedecektir, PKK yerin dibine geçecektir. MHP, İstanbul'a mitili çoktan atmıştır. Çalışmalarını heyecanla sürdürecektir. İstanbul düşmeyecek, fetih ruhu silinmeyecektir.