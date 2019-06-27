CHP'li Karabat'tan Kaftancıoğlu'na destek: "İstanbul seçiminin rövanşı alınıyor"

CHP’li Özgür Karabat açıklamasında: “İstanbul İl Başkanımız Sayın Kaftancıoğlu montaj tweet'ler gerekçesiyle cezalandırılmak isteniyor. Herkes bilsin ki İl Başkanımız yalnız değildir. Bu yargılamalarla ne başkanımızı ne de örgütümüzü yıldıramazsınız. Dün olduğu gibi bugün de tüm örgütümüzle başkanımızın yanında olacağız.” dedi.

"İSTANBUL SEÇİMİNİN RÖVANŞI ALINIYOR"

Bu davayı bir rövanş alma olarak değerlendiren Karabat: “Sayın Kaftancıoğlu her gün medyada sayısız hakaret ve tehditle karşı karşıya kalıyor. İktidar sözcüleri, başkanımızı sürekli hedef gösteriyor. Ne hikmetli bir yargı sistemimiz var ki bunları hiç görmüyor. Ama 2012’de atıldığı iddia edilen tweet'leri yargılama gerekçesi haline getirebiliyor.” dedi.

Karabat, iktidarın seçimlerdeki başarısızlığının sebeplerini tespit edeceği yerde aynı zehirli dil ve yaklaşımlarla yönetme anlayışında ısrar ettiğini belirterek, bir kumpas davasıyla karşı karşıya olduklarını iddia etti.

“Dün olduğu gibi bugün de kumpas davalarının ardı arkası kesilmiyor. Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerini FETÖ ile irtibatlandıran anlayış CHP’li yöneticileri de kriminalize etmekten geri durmuyor. Hepimiz biliyoruz ki gün gelir kumpas davaları çöker ve bundan en büyük zararı da ülkemiz görür.” diyen Karabat, yarın görülecek dava için tüm kamuoyunu destek vermeye çağırdı.