Ekrem İmamoğlu: Yaşasın Cumhuriyet!

Yüksek Seçim Kurulu’nun seçimleri iptal etmesinin ardından 23 Haziran’da yenilenen İstanbul seçiminde en yakın rakibi Binali Yıldırım’a 806 bin oy fark atarak ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı. Çağlayan’daki mazbata töreninin ardından Saraçhane’deki İBB binasına giderek mühürü teslim alan İmamoğlu belediye binası önünde kendisini bekleyen on binlerce yurttaşa seslenerek “16 milyon İstanbullu, benim adalet duygularımla oynayamazsınız” egemelik kayıtsız şartsız milletindir’ dedi.



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İmamoğlu, dün mazbatasını almak için saat 17.20 sıralarında eşi Dilek İmamoğlu, büyük oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile CHP’li milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner’in yanına çıktı. İmamoğlu da bir süre önce kalp krizi geçiren Öner’e geçmiş olsun dileklerini iletti. İmamoğlu, özetle “Çoğunluğu kadın olan bir heyetin imzasıyla görevi alıyorum. Bize verilen mesajı aldık. Bu bize kamu yönetiminde ya da yapacağımız görevlerde cinsiyet eşitliği adına, kadınların toplumdaki yeri adına değerli bir mesajdır. Bu mesajı İstanbul’un şehremini olarak taşımaktan onur duyacağımı, bu konuda gerekeni yapacağımı ilk mesajım olarak paylaşmak isterim” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, Twitter hesabından mazbatalı fotoğrafını paylaşarak “Hak yerini buldu, 16 milyon İstanbullu adına mazbatamızı aldık” dedi.

Mührü teslim aldı

Ardından İBB binasına gelen İmamoğlu, elinde mazbatayla birlikte yurttaşları selamladı. Makam odasında kayyım olarak görev yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile bir araya gelen İmamoğlu daha sonra mührü teslim aldı. İmamoğlu’na makam odasında annesi Hava ve babası Hasan İmamoğlu ile birlikte kız kardeşi eşlik etti. Vali Yerlikaya, mührü teslim etmeden önce İmamoğlu’nu tebrik etti. İmamoğlu da, “Umuyorum, bu şehre tarihine, maneviyatına bütün geçmişten bugüne her şeyine sahip çıkacak, doğruları yapmaya çalışacağım. Bu bir mücadele dönemi. Türkiye’nin en büyük kenti İstanbulumuza hep beraber hizmet etme karakteriyle hareket edeceğine herkesin huzurunda elbette ki söz veriyorum” diye konuştu.

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İmamoğlu daha sonra İBB binası önünde toplanan on binlerce yurttaşa seslendi. İstanbul’un demokrasi bayramı yaşadığını ifade eden İmamoğlu, “31 Mart gecesi birileri saati durdurmak istedi. Ama 31 Mart gecesi durdurmak istedikleri saati 23 Haziran’da millet çalıştırdı. Saatleri durdurarak zamanın akışını önleyemezsiniz. Milletin iradesini hiçbir güç çeviremez. Milletin iradesini, Millet, iradesini yok sayanlara İstanbul’da öyle bir ders verdi ki 806 bin defa İmamoğlu’na iradesini teslim etti. İstanbullu bir avuç insana, demokrasiye karşı gelmek isteyenlere ‘Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi’ dedi. İstanbullu dedi ki benim adalet duygularımla oynayamazsınız. İstanbullu 23 Haziran’da demokrasiye olan bağlılığını tescilledi ve dünyaya ‘Türkiye herhangi bir Ortadoğu ülkesi değildir. Demokrasiye inanmıştır’ ilkesini gösterdi. Hep beraber Demokrasiye verilen zararı tamir ettik. Demokrasiye karşı duranları bir kez daha milletçe yok saydık” dedi. 16 milyon yurttaşın eşit olduğunu kaydeden İmamoğlu,“ Eşitiz biz. Zengini ve fakiri eşitiz. Eşitlik duygusu çok önemli. Ayrımcılık yok, Türk-Kürt herkes eşit. Ermenisi, Rumu, Süryanisi ve Yahudisi eşit. Milletçe biriz. Hep bir aradayız. Birlikte bu kente mutluluk yaşatacağız”ifadelerini kullandı.



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Seferberlik çağrısı

İstanbul’da israf düzenini bitireceğini söyleyen İmamoğlu,“Ekrem İmam-oğlu ile İstanbul’da israf bitecek tasarruf başlayacak. Hakka hukuka, uygun eşit bir şekilde İstanbul’un nimetlerini 16 milyon insana paylaştıracağım. Kendimi bu şehrin insanlarına, çocuklarına, gençlerine adayacağım ve gece gündüz çalışmaya söz veriyorum. Artık zaman kaybetme vaktimiz bitti hiçbir lüksümüz yok gece gündüz çalışmamız lazım. Hepinizin bana yardımcı olmasını istiyorum. İstanbul’a herkesin gönül vermesini istiyorum. Her yere göz kulak olunmasını istiyorum. Hep birlikte İstanbul’da benimle beraber çalışmaya hazır mısınız? Birlikte İstanbul’u ayağa kaldıracağız. İş insanlarına sesleniyorum. Başta kreş kampanyamız olmak üzere çocuklar ve sosyal alandaki tüm projelerimize eşlik etmenizi istiyorum” dedi.

Yurttaşlara seferberlik çağrısı da yapan İmamoğlu, “Şehrin her kesimize insanlarına saygınlık kazandıracağız. Sevgi saygı ve huzur ortamını inşa edeceğiz. Bugun itibariyle trafikte korna çalmayacağız. Yoldayken arabadan camdan dışarıya çöp atmayacağız. Yere çöp atmayacağız atanları uyaracağız. İstanbul’u hep birlikte temiz tutacağız. Yaya şeridinde yaya yol vereceğiz. Uygar bir ülke olacağız” diye konuştu.

Yine ceketini çıkarıp kollarını sıvadı

Şehrin kaynaklarını bir avuç insana değil eşit olarak tüm yurttaşlara dağıtacağını kaydeden İmamoğlu, “Biz bu şehrin yaşayanlarını barıştıracağız. Siyasette kibri yok edeceğiz ve partizanlığı bu binadan söküp atacağız. Artık liyakat var, adalet var. Bize hatamız olduğunda lütfen söyleyin. Güzel önerilerinizi yollayın, bizi yalnız bırakmayın bizi eleştirin. Bizim arkamızdan işler çeviren varsa onlardan da bizi koruyun. Ben burada bulunan, bulunmayan 16 milyon İstanbulluya kendimi emanet ediyorum” diye konuştu. İmamoğlu, daha sonra 6 Mayıs gecesi mazbatasını aldıktan sonra Beylikdüzü’nde yaptığı mitingdeki gibi ceketini çıkararak, kolları sıvayarak işe koyuldu.

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