AKP’de seçim yenilgisi sistem isyanı başlattı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 23 Haziran seçim sonuçlarını değerlendirdiği MYK’de parti yöneticileri hataları tek tek sıraladı, yeni sistemle ilgili sıkıntıları gündeme getirdi. Sistemdeki aksayan yönleri anlatan bir MYK üyesi, “Kurullar işlemiyor, ortada sadece başkan ve adamları var” dedi. Seçimden önce verilen vaatlerin yerine getirilmemesini eleştiren bir MYK üyesi de “3600 ek gösterge dedik, yaşama geçirmedik. 2023’e kadar EYT işini çözmemiz lazım” görüşünü dile getirdi.

AKP’de 23 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler sürerken, Erdoğan başkanlığında yapılan ve kimi zaman gerilim yaşanmasına neden olan toplantıda, bazı parti yöneticilerinin propaganda sürecinde yapılan hatalara yönelik eleştirileri tek tek sıraladığı, 2023’e kadar alınması gereken önlemlerle ilgili önerilerde bulunduğu belirtildi. Kamuoyuna yansıyan haberlerde Erdoğan ile Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Ordu Valisi’ne yönelik sözleri nedeniyle gerginlik yaşandığı ortaya çıkmıştı. Erdoğan’ın İmamoğlu hakkında dava açılabileceğini söylemesi üzerine Yazıcı’nın “Bu söylediğiniz hukuken doğru değil. Suçlu olsa dahi belediye başkanı görevden alınamaz, en fazla kınama cezası verilebilir” dediği belirtilmişti. Toplantıda, bu sözler üzerine Erdoğan’ın Yazıcı’ya “Başımıza hukukçu kesildin” diyerek tepki gösterdiği öğrenildi. Toplantıda, yeni sistemde yaşanan aksamalar ve eksiklikler de gündeme gelirken, bir MYK üyesinin “Kurullar işlemiyor, ortada sadece başkan ve adamları var” dediği kaydedildi. Bakanlıkların işleyişi de eleştiri konusu olurken, yeni sistemle ilgili yapılacak çalışma sırasında bu durumun da yeniden değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Ekonomiyle ilgili değerlendirmelerin de yapıldığı toplantıda, 24 Haziran öncesinde bazı vaatlerin verildiği, ancak bunların yaşama geçirilmediği, bunun da partiye olan güveni zedeleyeceğini belirten bir kurul üyesi, “Varlık Fonu’nu kurduk, ancak öylece kaldı. 3600 ek gösterge dedik, ama bir adım atılmadı. 2023’e kadar kıdem tazminatı fonu, bireysel emeklilik ve 3600 ek gösterge konularında mutlaka bir adım atılmalı” görüşünü dile getirdi.

‘EYT’yi çözmeliyiz’

Erdoğan’ın her gündeme geldiğinde bu konuda bir düzenleme yapılmayacağı yönünde kesin açıklama yaptığı EYT’liler sorunu da toplantıda gündeme geldi. Bir kurul üyesi, bu sorunun 2023 seçimlerine kadar bir şekilde çözülmesi gerektiğini belirterek, “Bu konuda ekonomideki dengeler gözetilerek bir adım atılmalı. Tüm yaşı bekleyenlerin emekli olması mümkün değil ama kademeyi biraz daha yumuşatmak gerekiyor. Gerekirse yaşı beklemeden emekli olmak isteyenler için aylık bağlama oranı düşük tutularak bir formül üretilebilir.” önerisinde bulundu.