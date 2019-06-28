İstanbul umut oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ikinci kez göreve gelmesinin ardından dün ilk mesaisine başladı. İmamoğlu’nu İBB binası önünde karşılayan yurttaşlar binanın önüne çamaşır suyu döktü. Duruma şaşıran İmamoğlu, yurttaşların temiz ve şeffaf bir yönetim isteğinin yerine geleceğini ifade etti. Mesaisinin ilk gününde çalışanlarla tek tek tokalaşan İmamoğlu ilk işini “Elbette ki belediyemizin ilk 100 günlük planında, planladığımız işlerin derhal devreye alınması noktasındaki konuları konuşacağız” sözleriyle anlattı. Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeyle atama yetkisine ilişkin İmamoğlu, “Bu konuyla ilgili Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’ne başvurumuzu yapacağız. Uyarımızı yapacağız. Kanuni haklarımızı arayacağız. Umarım geri dönüş sağlanır. Çünkü hiç anlamlı olmayan bir genelge” dedi.

Saraçhane’deki İBB binasında basın toplantısı yapan İmamoğlu, “Elbette ki kadromuzla, mevcut kadroyla eşleştireceğimiz politikalarımız üzerinden bir eylem planımız olacak. Sabah ilk işimiz, bununla ilgili ekiplerimizle oturup konuşabilmek. Bir başka konu, özellikle öncelikli konularda atılması gereken adımlarla ilgili her zaman dile getirdiğimiz hususlar vardı. Örneğin mülteci konusu. Hızlıca bu konuda bir eylem planımızın kurum içindeki mevcut ekiplerle kurum dışından katacağımız diğer arkadaşlarımızla beraber çok üst seviyede politikalar üretmeyi hedefliyoruz. Elbette ki deprem bizim çok öncelikli konumuz. Bu konuyla ilgili kısa ve orta vadeli diye tanımlayacağımız eylemlerimizi göreceksiniz adım adım harekete geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Köprüdeki çalışma

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde yapılan çalışma sonrası oluşan trafik sorununa da değinen İmamoğlu, “Günlük yaşamımızı etkileyen ulaşımı, kaldı ki göreve geldiğimiz an itibarıyla hem birinci köprüde hem ikinci köprüde yapılan tamir ve tadilat işleri dolayısıyla gerçekten trafik sorunu yaşanmakta. Biz bunu nasıl takviye edebiliriz ve nasıl çözümleyebiliriz konusunda önerilerimiz, tavsiyelerimiz ve harekete geçireceğimiz deniz ulaşımı olsun diğer birkaç hususla ilgili hamlelerimiz olacak. Yaptığımız tüm iş ve işlemleri vatandaşımıza bildirmek maksatlı vatandaşımızla şeffaf bir bağ kurmak maksatlı, bir süreci harekete geçireceğiz. Vatandaşlarımızın bizim göremediğimiz önerilerini, bize büyük katkı sunacağı geri dönüşleri elde etmiş olacağız” diye konuştu.

‘Genelge kanuna aykırı’

İmamoğlu konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeyle ilgili sorusuna İmamoğlu, “Tamamen kanuna aykırı bir genelge. Kanunda çok net yetkilinin kim olduğu. Belediye başkanına ait bir yetkiyi belediye meclisine sevk etmenin kanuna aykırı olduğu konusunda çok net. Bütün belediyelerin dava açarak mahkeme süreçleriyle bu süreci tamir etmesi çok gereksiz. Bu konuyla ilgili Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’ne başvurumuzu yapacağız. Uyarımızı yapacağız. Kanuni haklarımızı arayacağız. Umarım geri dönüş sağlanır. Çünkü hiç anlamlı olmayan bir genelge. Giderilmesiyle ilgili hukukun da bize yardımcı olacağının farkındayım. İnşallah bu sıkıntı giderilir zira bizim de oldukça yüksek sayıda iştiraklerimiz var. Hızlıca tadil edilmesiyle ilgili umudumuz yüksek” yanıtını verdi. İBB’nin internet sitesine de Ekrem İmamoğlu’nun İBB başkanı olarak özgeçmişi eklendi.