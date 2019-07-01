CHP'den Ergenekon tepkisi: Tarihe böyle geçtiler

Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen 235 sanıklı Ergenekon davasında karar açıklandı. "Ergenekon örgütünü kurma", "yönetme" suçundan tüm sanıklar beraat etti. Sanıklardan Alparslan Arslan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanıklar Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır'a ise müebbet hapis cezası verildi.

Yıllar sonra gelen karara CHP'li milletvekillerinden tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ergenekon'un bu ülkenin aydınlarına yönelik bir kumpas olduğunu ilk günden söyledik. Yaptığımız uyarılara sessiz kalanlar, o gün "davanın savcısıyım", "ülke bağırsaklarını temizliyor" diyenler, hayatların kararmasından, masumların haksızca yaftalanmasından 1. derece sorumludur." ifadelerini kullandı. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise Twitter'dan "Türlü yalanlarla, iftiralarla yola çıktılar. Varolmayan bir örgüte üye olmakla insanları suçladılar. Türkiye'nin yetişmiş aydın, düşünür, bilim insanı, subay ve yazarlarının özgürlüğünü ve ömrünü çaldılar. Bu ülkeye karşı suç işlediler. Tarihe böyle geçecekler" diye yazdı.

ERDOĞAN VE ARINÇ NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan olduğu dönemde Ergenekon davası ile ilgili, "Ben bu davanın savcısıyım" demişti. Bülent Arınç ise Egenekon dalgalarının tüm hızıyla sürdüğü ve TSK'ye kumpaslar kurulduğu dönemde 4 Temmuz 2008'de Ülke TV'ye çıkarak bu operasyonları savunmuş ve “Türkiye bağırsaklarını temizliyor” diyerek şunları söylemişti: “Türkiye iyi bir noktaya gidiyor. Bu sancılar bir taraftan doğum sancısıdır, bir taraftan bağırsaklarını temizlemesidir.” Pensilvanya'ya da gidip Gülen ile görüşen Arınç, Haziran 2012'de katıldığı Türkçe Olimpiyatları'nda yaptığı konuşmada ise FETÖ lideri için “O muhteşem insana, hüzünlü gurbetten Bursa'yı seyreden bu güzel insana, muhterem Fetullah Gülen Hoca Efendi'ye şükranlarımı sunuyorum” demişti.