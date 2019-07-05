Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'ye ziyarete gelen Kemal Kılıçdaroğlu'na hediye

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na iki tane tablo hediye etti.

Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer, Mansur Yavaş, Yılmaz Büyükerşen, Kemal Kılıçdaroğlu ve kendisinin de yer aldığı kara kalem çizimi yapan ressamın "Kağıdım bu kadardı, çizemediklerim kusura bakmasın" dediğini de aktardı.

Ziyaretin ardından kameraların karşısına geçen İmamoğlu "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu benim için muazzam bir liderlik ve yol arkadaşlığını yaşadığımızı belirtmek istiyrum. Sürecin en önemli karakteri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kendisine minnet duyuyorum. Ona hem sözüm hem de sorumluluğum var. Görevimi bu sorumlulukla yapacağım." dedi.

İmamoğlu'ndan sonra konuşan Kılıçdaroğlu ise "İmamoğlu alacağım dedi, aldı. İlk mücadele siyasal mücadeleydi onu kazandık. Bundan sonraki süreç hizmet yarışıdır. Temel sorunları biliyor. İyi bir ekibi olacak. Liyakatli bir ekibi olacak. Partizanlık yapmamak ve liyakatli bir ekiple yola çıkıyor. Yerel yönetimlerde yeni bir süreci başlatıyoruz. Her şey çok güzel olcaksa her şeyin şeffaf olması lazım. Bu çerçeve anlayışı içinde bir sorumluluk üstlendi Ekrem Başkan. İnşallah başarılı olur. Vatandaşın verdiği her kuruşun hesabını verme anlayışını hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"ESKİ SİSTEME DÖNMEYİ HİÇBİR ZAMAN İSTEMEDİK"



Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmaları ile ilgili bir soru üzerine "Eski sisteme dönmeyi hiçbir zaman istemedik. Tek adam rejiminin nelere mal olduğunu artık hepimiz görüyoruz. Bütün her şey bir kişiye bağlandı. Bir kişinin devletin bütün sorunlarını çözmesi mümkün değil. Demokratik bir parlamenter sistem isteriz" ifadelerini kullandı.