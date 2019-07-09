İmamoğlu’na yurtdışından tebrik ve işbirliği teklifleri

Hollanda İstanbul Başkonsolosu Bart van Bolhuis, İmamoğlu’na İstanbul kulüplerinde forma giyen Hollandalı futbolcuların imzaladığı topu hediye etti. İmamoğlu’nu seçim başarısından dolayı tebrik eden Bolhuis, “Amsterdam Belediye Başkanı’nın tebriklerini takdim etmek istiyorum. Sizinle bölgesel ekonomi, akıllı ve yeşil şehircilik anlamında işbirliği içinde olmak istiyorlar. Rotterdam Belediyesi de yine aynı şekilde iklim değişikliğine adaptasyon ve şehirlerin dirençliliği konusunda sizinle işbirliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyor” dedi. Bolhuis’ye ziyaretinden dolayı teşekkür eden İmamoğlu, “İki güzel şehirden böyle güzel davetler alınca çok mutlu oldum. En kısa zamanda bu güzel davetleri ve buluşmaları organize etmek için elimden gelen çabayı göstereceğim” diye konuştu

İmamoğlu’nun ikinci konuğu Norveç Kültür ve Cinsiyet Eşitliği Bakanı Trina Skei oldu. Skei, “Kampanyanızı yakından takip ettim. Kampanyadaki başarınızı, insanlara yönelik açıklamalarınız takdirle karşıladık” dedi. Norveçli Bakan Skei’ye ziyareti nedeniyle teşekkür eden İmam-oğlu, “Çok ilgi duyduğum hem de bir ülke için, bir şehir için çok önemli bir karakter haline gelen eşitliğin ne denli ön planda tutulduğunu hissettiren bir bakan olmanız bizim için çok çok değerli. Bizim de şehir yönetiminde bu duyguya çok önem vereceğimizi belirtmek isterim. Tüm alanlarda tüm kararlarda eşitlik şehir için vazgeçilmez bir prensip olacak. Sizin bu ziyaretinizin bize güç kattığını belirtmek isterim” dedi.

İmamoğlu’nu üçüncü olarak Belarus İstanbul Başkonsolosu Aleksai Sheved ziyaret etti ve tebriklerini iletti. İmamoğlu’nu son olarak Center for American Progress yöneticileri Michael Werz ve Max Hoffman ziyaret etti.