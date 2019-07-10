"Taranta Babu" yasağı TBMM'de

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Nazım Hikmet'in Taranta Babu'ya Mektuplar eserinden esinlenen tiyatro oyununun Müftülük tarafından Erzincan'da sergilenmesine engel olunmasını Meclis gündemine taşıdı.

İlgezdi, Oyun Sandalı Tiyatrosunun 3 sezondur oynadığı Nazım Hikmet'in Taranta Babu'ya Mektuplar eserinden esinlenen "Taranta Babu" tiyatro oyununun emniyetten izin almasına rağmen şehirdeki tek tiyatro sergilenebilecek salonunun kullanım hakkına sahip Müftülük tarafından yasaklanmasının gerekçesini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a verdiği soru önergesi ile sordu.

Tiyatro ekibinin oyunu sergilemek için istenen tüm gereklilikleri yerine getirmesi ve emniyetten onay almasına rağmen Müftülüğün oyunu incelemek istediğini gündeme getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, "Müftülük salonu tiyatro ekibine daha önce boş olduğu belirtilen günlerde salonunun dolu olduğu gerekçesiyle tahsis etmemiştir" dedi.