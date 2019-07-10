Ekrem İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski İBB Genel Sekreteri Tuğrul Erkin'in Süleymaniye Camii'nde kılınan cenaze törenine, Unkapanı'ndan yürüyerek gitti. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İmamoğlu İBB’deki mali tablonun ne zaman düzelebileceğine ilişkin soruya 'İBB'ye bütünüyle baktığımızda, konuştuğumuz bütçe aslında İBB'nin kurumsal bütçesi. Bir de İştiraklerinin bütçesi var. Onlara henüz hakim değiliz. Henüz genel kurullar yapılmadı. Çağrılarımız var. Orada da bir kısım el frenleri görüyoruz. Hızlı bir şekilde genel kurul yapılıp oraya da ekip arkadaşlarımızla girdikten sonra bütçeyi netleştirme şansımız olacak. Umuyorum hızla hareket edeceğiz. İstifa eden genel sekreter ve yardımcılarının İştiraklerde görevleri var. Madem istifa ettiniz, neden orada duruyorsunuz. İnsanlar, iştiraklerdeki yönetimden de İBB yönetiminden de bize hesap soracak. Şu an itibariyle bizim hızlıca iştiraklere hakim olmamız lazım. Umuyorum yanlışlarından dönerler’’ diye yanıtladı.

İmamoğlu cenaze öncesinde Unkapanı'ndaki İBB'ye bağlı Reşat Nuri Sahnesi ve Sağlık ve Hıfzısıhha Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'nı gezerek yetkililerden bilgi aldı. Yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu gazetecilerin sorularını ek bina önünde yanıtladı. İmamoğlu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüşmesinin neden iptal olduğuna ilişkin soruya, ''Yoğunluğundan ötürü, başka bir ziyaret programının devreye girdiği bilgisi verildi. Kendilerine denk geldiğimizde sorarız. Bize, 16-17 Temmuz dendi. O tarihlerde de biz müsait değiliz. Dolayısıyla bu ikinci tarihti. Olur böyle şeyler. Bakalım, takip edeceğiz. Muhtemelen gelirler diye düşünüyorum'' yanıtını verdi.

''Umarım yanlıştan dönerler’

İmamoğlu'na, İBB’deki mali tablonun ne zaman düzelebileceğine ilişkin soru üzerine üzerine ise ''Bu çok basit, hemen hızlıca yol alabileceğiniz bir takvim değil. Elbette ki kısa, orta ve uzun vadeli planlarımız olacak. Bu plan ve tasarruflarımızı vatandaşımızla paylaşacağız. Esas olan, ilk başta israfı engelleyen ve tasarrufu önceleyen, yanı sıra gelirleri arttıran bir ekonomik düzen. Şu anda bu tanımları yapabiliriz. 10 gün içinde tespitlerle beraber mali tabloyu size sunma şansımız yok. İBB'ye bütünüyle baktığımızda, konuştuğumuz bütçe aslında İBB'nin kurumsal bütçesi. Bir de İştiraklerinin bütçesi var. Onlara henüz hakim değiliz. Henüz genel kurullar yapılmadı. Çağrılarımız var. Orada da bir kısım el frenleri görüyoruz. Hızlı bir şekilde genel kurul yapılıp oraya da ekip arkadaşlarımızla girdikten sonra bütçeyi netleştirme şansımız olacak. Umuyorum hızla hareket edeceğiz. İstifa eden genel sekreter ve yardımcılarının İştiraklerde görevleri var. Madem istifa ettiniz, neden orada duruyorsunuz. İnsanlar, iştiraklerdeki yönetimden de İBB yönetiminden de bize hesap soracak. Şu an itibariyle bizim hızlıca iştiraklere hakim olmamız lazım. Umuyorum yanlışlarından dönerler’’ diye konuştu.

İmamoğlu, ''İstifa etmemekte direnirlerse yasal olarak işlem yapacak mısınız? Bunun bir süresi var mı?'' sorularını ise, ''Tabii birtakım uygulamalar, imkanlar var. Onları devreye sokacağız. Yasal süreleri göze alırsak 40-45 günü buluyor. Biz İstanbul'un ve İştiraklerin o kadar zaman kaybına asla tahammülü olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla hızlıca bütün yönetimi ele almamız gerekiyor'' şeklinde yanıtladı

''Diyalogdan kaçınan yöneticiler var’’

İmamoğlu, ''Çok yoğun bir temponuz var. Herkesin beklediği Yenikapı'daki o manzara. Bununla ilgili bir takviminiz var mı'' sorusuna, ''İşin içine İBB iştiraklerini katmadan bir manzara sergileyemiyorsunuz. Şu anda iştiraklerin istediğimiz sisteme dahil olma pozisyonu yok. Çünkü orada bizim tanımadığımız, bilmediğimiz diyalogdan bile kaçınan yöneticiler var. Bütün bunların değişmesi lazım ki İstanbul'un sistemini bütünüyle vatandaşa gösterelim’ diye cevapladı. İmamoğlu, ''15 Temmuz anma törenlerine katılacak mısınız'' sorusunu da ''15 Temmuz'da zaten İBB önünde anma töreni olacak. Ama şu anda ne Valilikten ne merkezi Hükümetten resmi bir program bize iletilmedi. Ama biz en fazla şehit verilen yer orası. İBB önünde anma törenimiz olacak. Onun da detaylarını yarın sunacağım size'' diye yanıtladı.

‘Kar oranı çok düşük’

Sorular ve yanıtların ardından İmamoğlu yürüyerek, yurttaşların yoğun ilgisi altında Süleymaniye Camii'ne yürüdü. Gazeteciler, Medya A.Ş. binası önünden geçen ve kapıdaki görevlilerle el sıkışan İmamoğlu'na, söz konusu İBB iştiraki ile ilgili israf tartışmalarını sordu. İmamoğlu, bu soruya, ''İştiraklerimizin fırsatları var kendini geliştirme imkanları var. İşleri büyütme çapları var, bu anlamda ona bu imkanı sağlayacak ortamları var. Bu kadar büyük bütçelerle kar oranı çok düşük kalıyor. Bazıları da hizmetlerinde elde ettiği o bütçe rakamlarıyla bence yeterince hizmet etmiyor. Bütünüyle bunları revize edeceğiz. Medya A.Ş.'nin israf kalemleri çok yüksek. Tespitlerimiz var. Bize uyarılar, ihbarlar geliyor. Tümünü değerlendireceğiz. Bizim derdimiz şu: İstanbullunun parasını ama şirketler üzerinden ama kurum üzerinden en sağlıklı, en verimli şekilde kullanmak, öncelemek. Yani gerçekten büyük rakamlar büyük bütçeler var. Bu bütçeler sağlıklı kullanıldığında İstanbul'un hayatına dokunacak çok şey üretebiliriz. Derdimiz o'' yanıtını verdi.

Erkin ailesine başsağlığı

Eski İBB Genel Sekreteri Tuğrul Erkin'in cenaze törenine katılan İmamoğlu, tabut başında dua eden Erkin Ailesi'ne başsağlığı dileklerini iletti. İmamoğlu, cenaze törenine katılan eski İBB Başkanı Nurettin Sözen ile bir süre sohbet etti. Erkin'in cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Zincirlkuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

‘Kurumsal bir başlangıç…’

İmamoğlu, öğle yemeğini, Süleymaniye semtinde gazetecilerle birlikte yedi. İmamoğlu, ziyaret sonrasında da gazetecilerin yarın Anıtkabir'e yapılacak ziyarete AKP’li ve MHP'li İBB meclis üyelerinin katılıp, katılmayacağıyla ilgili soruya, ''Davetimiz 39 ilçe başkanımıza ve meclis üyelerimizin tamamına yapıldı. Protokol saat dilimlerinde izinlerimiz alındı Anıtkabir'de. Şu an, CHP ve İYİ Parti grubunun dışında, bildiğim kadarıyla bize katılımla ilgili ulaşan bir bilgi yok. Biz, Cuma günü oradayız. Çağrımızı, davetlerimizi yaptık. Gelip, gelmemek diğer meclis üyesi belediye başkanlarının kendi tercihi. Biz, kurumsal bir başlangıç adına orada olacağız. Seçilmişlerle, Ata'mızın huzurunda ülkemize, maneviyatıyla beraber bir söz vereceğiz. İBB, Türkiye'nin en büyük kurumlarından bir tanesi. Gidip bu kurumsal ziyareti yapacağız'' dedi. İmamoğlu, bağlantılı olarak sorulan, ''Pazartesi günü yemeğe de katılmamışlardı, yine böyle bir durum olursa…'' sorusuna ise, ''Biz, birçok geleneği ve buluşmayı, hizmetle ilgili bu şekli, 5 yıl boyunca sürdüreceğiz. 5 yıl boyunca davet edeceğiz, gittiğimiz her ilçede, mahallede, sokakta belediye başkanını çağıracağız. Gelip, gelmemek kendi tercihleri. Ben olsam giderdim. Benim dönemimde ilçeme İBB başkanı hiç gelmedi. Hiç beni aramadı. Ben buna çok üzülüyordum. Sadece 15 Temmuz anmasıyla ilgili bir gece töreni yapıldı Esenyurt-Beylikdüzü arasında, oraya çağrıldım. Oraya da gittim. Ben, bunu bir başka belediye başkanına yaşatmayacağım. Tersini yaşatmak istiyorlarsa da vatandaş onun hesabını sorar. Benim önerim, birlikte, bir arada iş üretmek ve çalışmak'' yanıtını verdi.