İmamoğlu'ndan 'istifa' açıklaması: Değişime karşı direnç var



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sırasıyla Amedspor yöneticilerini, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu, KKTC'nin Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü'yü ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nu kabul etti.

İmamoğlu , DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyetin ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu.

İBB iştiraklerinden istifa etmeyen yönetim kurulu başkanlarına değinen Ekrem İmamoğlu, "Şirketler konusu var. Onu aşmaya çalışıyoruz. Yönetimlerin değişmesine yönelik genel kurul taleplerimiz vardı. Bir direnç var orada. Aştığımız takdirde bir engel kalmayacak. Umarım hatadan dönerler. Dönmezlerse kendileri bilir ama inşallah dönerler. Bazı istifa etmeyen yönetim kurulları var" diye konuştu.

Çerkezoğlu da İmamoğlu'na görevinde başarılar diledi.

İBB Başkanı İmamoğlu ziyaretlere ilişkin, sosyal medya hesabından, ''Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü'ye, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile beraberindeki sendika temsilcilerine ve AmedSpor yöneticilerine ziyaretleri ve destekleri için teşekkür ederim'' paylaşımında bulundu.