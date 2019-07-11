Başkentte israf bitiyor

Seçim çalışmaları döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki (ABB) “israf dönemini” bitirmeyi hedeflediğini söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu kapsamda göreve başladığı günden bu yana belediyede tasarruf tedbirlerini harekete geçirdi. Belediyenin 9.5 milyar TL’lik borcunu ödemek için ilk icraatı makam araçlarını azaltarak bütçeden 700 bin TL tasarruf etmek olan Yavaş, tedbirlere kendi harcırahından başladı. Moskova Şehircilik Forumu’na “onur konuğu” olarak davet edilen Yavaş, 3 günlük Rusya ziyaretinde masrafları Rusya’nın karşıladığını, kendilerinin yalnızca uçak bileti aldıklarını ve kendisinin belediye bütçesinden harcırah talep etmediğini açıkladı.

Önünde ranta açılan alanlar, milyarlarca lira harcanan projeler, bitirilemeyen kentsel dönüşüm projeleri, başkentin altyapı enkazı ve usulsüz ihalelerle belediye bütçesinden harcanmış milyarlar bulunan Başkan Yavaş, yaklaşık 4 aylık faaliyet sürecinde belediyedeki “israf dönemini” bitirmek için tasarruf tedbirlerini harekete geçirdi. Yavaş’ın belediyenin borcunu ödemek için yayımladığı genelgeler ve bürokratlarına verdiği talimatlarla Büyükşehir’de yapılan tasarruflardan dikkat çeken başlıklar şöyle:

EGO’dan 700 binlik tasarruf: Tüm belediye birimleri, genel müdürlükler, iştirak ve bağlı şirketlerde mevcut araç sayıları azaltılmaya başlandı. ABB EGO Genel Müdürlüğü, bünyesinde bulunan binek araçların sayısını azaltarak, 75 olan araç sayısını 49’a düşürdü. Yavaş, yalnızca EGO Genel Müdürlüğü’ndeki araç tasarrufuyla büyükşehir belediyesinin yılda 700 bin lira tasarruf sağlayacağını açıkladı.

Araçların çakarları söküldü: Büyükşehir, ASKİ, EGO ve bağlı şirketlerin bünyesindeki makam ve hizmet araçlarına mevzuata aykırı şekilde monte edilen ışıklı ve sesli tüm uyarı sistemlerinin (çakar sistemi) sökülmesi için talimat verildi. İlk etapta Yavaş’ın makam aracı dahil, ortalama fiyatı 4 bin TL olan çakar sistemleri araçlardan söküldü. Sözleşmesi biten lüks makam araçlarının yerine yerli üretim ve ekonomik araçların temin edilmesi için genelge yayımlandı.

812 milyonluk tasarruf: Geçmiş dönemlerde fazladan hak edişlerle kapalı usul yapılan ihalelerin, belediyenin internet sitesinden canlı yayımlanması için genelge yayımlandı. Canlı yayımlanan 400 milyon TL’lik “Yeşil Alan Bakım ve Onarım” ihalesine yapılan 1662 başvuru ile rekor katılım yaşandığı açıklandı. Yavaş, 3 yıl önce Gökçek döneminde 1 katrilyona gerçekleştirilen bir ihalenin açık usul yapılarak 188 milyon TL’ye mal edildiğini açıkladı. Daha önce yapılan ihalelerdeki yolsuzluklar için eski yöneticilere sorumluluk davası açıldı.

GÖKÇEK DÖNEMİNDEKİ FAHİŞ FİYATLARA SON

Otoparkları belediye işletecek: Yavaş, otopark ve bilboard’ların artık belediye tarafından işletilerek belediyeye kaynak sağlanacağını ve Melih Gökçek döneminde Osmanlıspor’a verildiği iddia edilen belediyenin “hafriyat gelirlerinin” artık bütçeye aktarılacağını duyurdu.

İthal ağaç dönemi bitti: Gökçek döneminde 2016 yılında tanesi 9 TL’den toplamda 350 milyon TL ödenerek alınan “ithal ağaçlar”, 2019’da yapılan ihale ile tanesi 3 TL’ye mal edilerek yerli üreticiden alındı. Yavaş, belediyeye ithal ağaç alınmayacağını ve yerli üreticinin destekleneceğini bildirdi.

Öğrenciye su indirimi: Yavaş, seçim vaadi olan “öğrenci evlerine yüzde 50 su indirimi”ni belediye meclisine getirdi. Meclisten geçen ay geçen başkanlık yazısı ile öğrenci evlerinin su faturalarına yüzde 50 indirim yapılması için ASKİ’de gerekli işlemler başlatıldı.

Huzur hakkına zam yok: Belediye şirketlerindeki yönetim kurulu üyelerine verilen, “maaş yerine, toplantı başına ya da dönem bazında ödenen toplu para” olan “huzur hakkı” ödemeleri için, yeni yönetim kurulu üyelerine zam yapılmadı. Yavaş, yeni yöneticilerin, eski yöneticilerin aldığı ücretlerle çalışmaya devam edeceğini duyurdu.