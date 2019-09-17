Ekrem İmamoğlu: İstanbullunun öncelikli konusu...

AB’nin Türkiye ile ilişkilerinin önemli olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Hele hele iki kıtanın buluştuğu İstanbul’a AB’nin bakışı çok önemli” dedi.

Kayınpederi Trabzonlu olan Christian Berger’in İmamoğlu’na, “Hamsili pilavı çok iyi yaparım. Bir akşam sizi yemeğe bekliyorum” sözleriyle yaptığı davet ilgi çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki heyetle Üsküdar’daki Fethi Paşa Korusu’nda bir araya geldi. Oldukça samimi bir havada gerçekleştirilen görüşmede İmamoğlu konuğu Berger’e, “Sizleri İstanbul’un en güzel yerlerinden birinde ağırlamaktan büyük onur duydum” dedi.

ÇOK HIZLI DAVRANAN BİR YÖNETİM OLACAĞIZ

AB’nin Türkiye’ye bakışını çok önemsediklerini vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:



“Bugün yaptığımız görüşme ile bundan sonra daha sıkı bir işbirliğimizin olacağına inanıyorum. AB’nin, Türkiye’nin şehirlerine ve hele hele iki kıtanın birleştiği İstanbul’a bakışı çok önemli. Şehirleri çok önemsiyoruz. Bu noktada bütünüyle, tüm düşüncelerimizin gerçekleşeceği başlangıç noktası, kentlerdir ve yerel yönetimlerdir. Bu yeni dönemde, tümüyle düşüncelerimizi ortaya koyacağımız politikalarımızı, özellikle AB ile beraber kuracağımız sağlıklı masalarda geliştirmek, üretmek ve iş birliği yapma konusunda çok hassas ve itinalı olacağız. Aynı zamanda çok hızlı davranan bir yönetim olacağımızı sizlerin bilmesini isterim.”

AB’nin ön gördüğü standartları çok değerli bulduğunu da kaydeden İmamoğlu, “Bu ortamda tümüyle insani ve çevre düzeni açısından, insan hayatını kolaylaştıracak birçok kavram adına şehirdeki düzenlemeleri yapabilmek, bizim için çok önemli hedefler ve standartlardır” dedi.

"ÖNCÜ İŞLERE İMZA ATMAK İSTİYORUZ"

İmamoğlu, İstanbullunun hayatını kolaylaştıracak projelere öncelik vereceklerini kaydederek şöyle devam etti:

“İstanbul’da sokağa çıkıp kime sorsanız, öncelikli konusu ulaşım. Ama ulaşımı sadece araçta veya vasıtalar üzerinden değil, gerçekten insani açıdan ele alan, insanı önceleyen kavramlarla hem sağlığı önceleyen, hem de insanların ulaşımını kolaylaştıran öncü işlere imza atmak istiyoruz.

Örneğin sadece gençler ve çocuklar üzerinden düşünürsek; günde sadece 4 milyon civarında öğrenceyi hayata katan ve okullarına gönderen yine okuldan eve dönüşünü sağlayan otobüsler, metro, deniz ulaşımı değil, aynı zamanda çocukların ve gençlerin yürüyebildiği, bisikletiyle ulaşım imkanlarını sağlayabildiği bir bölgesel çalışmayı İstanbul’a kazandırmak istiyoruz.”

BERGER: “ÜZERİNİZDE BÜYÜK BİR YÜK VE SORUMLULUK VAR”

Büyükelçi Christian Berger de, Başkan İmamoğlu’na görüşme yeri olarak Fethi Paşa Korusu’nu seçtiği için teşekkür etti.

Berger, Ankara ve İstanbul ile güzel ilişkiler kurduklarını belirterek, “Sadece rakamlara bile bakarsak, İstanbul birçok Avrupa ülkesinden büyük bir yer. Dolayısıyla belediye başkanlığı seçimlerinden dolayı sizi tebrik etmek istiyorum. Aynı zamanda bu makamların sizin üzerinize eklediği farklı, ağır bir yük ve sorumluluk var. Dolayısıyla büyükşehirlerde özellikle vatandaşlarla doğrudan irtibatta olmak çözüm oluşturur” dedi.

"İSTANBUL’UN SORUNLARINA MÜLTECİLER DE EKLENDİ"

İstanbul’un önemli sorunlarından biri olan ulaşımın yanına mülteci sorunun da eklendiğini kaydeden Berger konuşmasına şöyle devam etti:

“Problemleri çözmek için, ‘bunları en yakın nasıl başarabiliriz’ anlayışından da ziyade problemlerin ne olduğunu anlayan insanlarla çalışmak çok önemli bizim için. Bu bağlamda ülkenizin bir çok yerinde yakın ilişkiler kuruyoruz. Sorunlarınız arasında mülteciler de eklendi. Dolayısıyla sizin de bahsettiğiniz gibi iş birliği yapabileceğimiz çok fazla alan var.”

ULAŞIM SORUNU İSTANBUL’A ÖZGÜ DEĞİL

Berger, İmamoğlu’nun ulaşım sorununu çözmek için yeni yöntemler denenmesi düşüncesine değinerek, “Tabi ki ulaşım imkanlarının geliştirilmesi ekonomi açısından da büyük önem arz ediyor. Aynı zamanda trafik sıkışıklığı çok büyük maliyeti olan bir durum. Sadece İstanbul’da 2 milyar euroluk ek masraf var. Bu çok yüksek bir rakam. Bu sadece İstanbul’da değil, dünya çapında karşılan bir durum” ifadelerini kullandı.

HAMSİLİ PİLAV YEMEYE DAVET ETTİ

Heyette bulunan Berger’in eşi Marilena Georgiadou Berger de babasının Trabzonlu olduğunu ve çok eski yıllarda Yunanistan’a göç ettiğini söyledi. Bilekliğini İmamoğlu’na gösteren Berger, “Trabzon’dan aldım. Son 20 yıldır da Trabzon’un eski fotoğraflarını ve tarihi belgeleri biriktiriyorum” dedi. İmamoğlu da, “Bir akşam bu konuda oturup konuşmak isterim” karşılığını verdi.

Büyükelçi Berger’de kayınpederinin Trabzonlu olduğunu hatırlatarak, “Çok iyi hamsili pilav yaparım. Bir akşam sizi akşam yemeğine bekliyorum” diyerek İmamoğlu’nu davet etti.