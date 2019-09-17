Karamollaoğlu: Demirtaş tahliye edilmeli



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir canlı yayın programında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulunarak, “Münakaşaya girmeden her konuyu gündeme aldık. Adaletin bir an önce kendi rayına girmesi gerektiğini ifade ettim kendilerine. Mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini de ifade ettim. Kendisi kesin bir ifade kullanmadı ama bir takım hazırlıklar içinde olunduğu intibayı ben açıkçası hissettim. Biz prensipler üzerinde anlaşırsak herkesle ittifak yaparız. Türkiye’nin meselelerini çözümü sadece ittifak yapmakla çözülmez. Ülkede uygulanacak politikaları belirlememiz lazım” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener’i, parti kurma hazırlığında olan eski bakan Ali Babacan’ı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret edeceğini belirten Karamollaoğlu, ülke meselelerine dair çözümleri görüşeceğini aktardı.

Türkiye’deki kutuplaşmanın çözümünün kucaklaşmaktan geçtiğini kaydeden Karamollaoğlu, “Adalet problemi var. Bu problemi yeni kurumlar çözmez, iktidarın tavrı belirler. Bizim prensiplerimiz, değerlerimiz açıktır. Biz rüşvete, israfa ve yolsuzluğa karşı çıkarız” dedi. Yeni partilerin kurulmasından endişe duymadığını dile getiren Karamollaoğlu, “Yeni partilerin, yeni oluşumların kurulması daha renkli bir Türkiye’yi işaret ediyor” şeklinde konuştu. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerektiğini söyleyen Karamollaoğlu, “Eğer ‘adalet tecelli’ edecekse Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi doğrudur. Kararın doğru olup olmadığını ben değil yargı bilecek. Ben adalet mekanizması değilim. Canan Kaftancıoğlu’nun geçmişte yapmış olduğu ifadelerin karşısındayım ve tepkimi de gösterdim. Ancak yedi yıl önce atılan bir tweetin cezası bugün kesilmez. Kaftancıoğlu geçmişe nazaran çok daha tutarlı, yapıcı ve aklı başında bir tavır takınıyor” ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün, kendisinin daha önce söylediği sözleri eleştirerek, “Saadet’in proje başkanının ‘Müslümanım ama İslamcı değilim’ lafı, ‘İnsanım ama insancı değilim’ mânâsına gelmektedir. Beyaz sakalından utan be kaç yaşına gelmişsin” sözlerine de yanıt veren Karamollaoğlu, “Tövbe etsin ve kendisi İslamyeti ve değerleri bilen bir insan. Ona göre benim sözlerimi tekrar mukayese etsin isterim. Bu

konuda polemiğe girmek istemem. Ben onun seviyesine inmem” diye konuştu. Haber Merkezi