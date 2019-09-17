‘Adana şalgam ve kebaptan ibaret değil’

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Salmanbeyli köyünde “Kınalı Eller” projesiyle çalışma hayatına atılan kadın girişimcilerle bir araya geldi. Karalar, kadınlara her alanda destek olacaklarını belirterek, “Adana Büyükşehir Belediyesi projenin öncüsü olarak, tüm koşulları sağlayarak projenin bu günlere gelmesi için elinden geleni yaptı. Seyhan Belediyesi’ndeyken ilk adımı atmıştık şimdi daha büyük işler yapacağız” dedi. Kınalı Eller Kadın Kooperatifi Başkanı Hüsniye Gül de “Her eğitimli kadının Cumhuriyete borcu vardır” sloganıyla yola çıktıklarını ve hedeflerinin dünyaya açılmak olduğunu söyledi.

Salmanbeyli Kadın Kalkınma Kooperatifi üyeleri tarafından yürütülen “Kınalı Eller” projesi, hem Adana’nın özgün lezzetlerini tanıtmayı hem de yöre kadınlarının ekonomik olarak güçlenmesine katkı sağlıyor. Adana’nın Seyhan ilçesinde yapılan proje kapsamında çalışma hayatına atılan girişimci kadınlara destek sunuyor. Projenin en büyük destekçilerinden Zeydan Karalar da vakit buldukça kadınlardın sorunlarını dinleyerek çözüm üretiyor. Salmanbeyli’de kadınları ziyaret eden Karalar, Adana’nın sadece kebap ve şalgamdan ibaret olmadığını kebabı aratmayan farklı tatlarında olduğunu söyledi. İş hayatında kadınların desteklenmesi amacıyla “Kınalı Eller” projesinin hayata geçerildiğini söyleyen Zeydan Karalar, “Biz kadın girişimcileri sadece burada değil, her koşulda her zaman destekledik. Önce çok küçük bir yer yaptık. Okul bahçesi gibi bir yerde kahvaltı vererek bu işi başlattık. Daha sonra Adana’nın unutulmuş yemeklerini tanıtmak konusunda bir atölye yapma fikri ortaya çıktı. Şimdi Adana’yı hem gastronomi hem de tarih kenti yapmak konusunda, turizme açılan bir kent yapmak istiyoruz. Seyhan Belediye Başkanı iken başladığımız bu proje şimdi daha da gelişecek. Kadınların istihdama katılması için daha büyük işler yapacağız” diye konuştu.

Dünyaya açılacak

Kınalı Eller Kadın Kooparatifi Başkanı Hüsniye Gül ise 2015 yılında 14 değişik meslek sahibi kadının “Her eğitimli kadının Cumhuriyete borcu vardır” sloganıyla yola çıktığını anlatarak “Kırsaldaki kadınların ekonomik olarak bir şeyler yapmasını istiyorduk. Gelir elde edebilmelerini istiyorduk. Salmanbeyli köyü olarak bir proje geliştirdik. Kırsaldaki kadınlarımızı gastronomiyle tanıştırıp, gelir elde etmelerini, geçmişte unutulan ürünleri tanıtmak için böyle bir proje geliştirdik. 4 yıldan beri kadınlarımıza hijyen, doğru pişirme, aşçılık dersleri veriyoruz. Bunlar sertifikalı kurslar. Bu kurslar sayesinde kadınlarımız, ekip olmayı, imeceyi öğrendiler. Böylece kadınların istihdama katılımını sağladık” dedi. “Kınalı Eller” ismini dünya markası haline getirmeyi amaçladıklarını kaydeden Gül,“ Bu bölgede yetişen ürünleri, ‘Kınalı Eller’ markası adı altında paketleyip satacağız. Biz dünyaya açılmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Projedeki kadın girişimcilerden Zehra Düşünmez de birbirlerinden destek alarak daha ileriye gitmeyi hedeflediklerini söyledi.