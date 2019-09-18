AKP Sözcüsü Çelik: Erken seçim yok

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Çelik, "Yargı Reformu büyük ihtimalle Ekim ayında Meclis gündemine gelecek." dedi.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

YARGI REFORMU: Yeni dönem reform dönemi olacak. Bu paket ikinci safha olarak gündeme gelecek. İnsan hakları merkezinde şekillenen bir reform olacak. AB kriterlerini göz önüne alan bir kapsama sahip. Öncelikli olarak vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak. Şeffaf ve kapsayıcı yaklaşım, ifade özgürlüğünü, savunma hakkını, adalete erişimi ve adalet sisteminin işleyişinde kalitenin artmasını son derece güçlendirecektir. Büyük ihtimalle ekim ayında meclis gündemine gelecek.

3'LÜ SURİYE ZİRVESİ: 3 lider de ayrılıkçı gündeme karşı çıkmıştır. Zirve çerçevesinde ortak tutumun altının çizilmesi önemli. Mültecilerin geri dönme mekanizmasının desteklenmesi önemli. Güvenli bölgenin dikkate alınmaması büyük göçü getirdi. Göç gerçeğinden kimse kaçamaz, önemli olan köprüler kurmak. Güvenli bölge mülteciler için doğru politikadır. Güvenli bölgeyle insanların topraklarına dönmesi sağlanmalı.

ERKEN SEÇİM: Erken seçim diye bir gündem yok. Bütün siyasi partilerin patronu vatandaştır. Vatandaş erken seçim istemiyor. Vatandaşımızın beklentisi reformların yapılması, etrafımızdaki sorunların giderilmesi. Dolayısıyla erken seçim bizim günümüzde yok. Önümüze bakıyoruz.

ADALET BAKANI GÜL'ÜN AÇIKLAMALARI: Sosyal medyada veya başka yerlerde Adalet Bakanı'nın tasarruflarıyla ilgili bir zaaf varmış gibi bir algı oluşunca sayın bakan da buna yanıt vermiş. Adalet Bakanlığı FETÖ'yle mücadele konsuunda kilit bakanlıklardan biridir.

Ortada FETÖ'yle mücadelede bir zaaf varmış gibi bir tablo ortaya çıkınca sayın bakanımız da bunlara yanıt vermiştir.