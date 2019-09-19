'Pelikan savaşı'na Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da “Kastamonu Günleri" açılış törenine katıldı. Maltepe etkinlik alanında düzenlenen açılış törenine Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu açılış töreninin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

AKP içinde yeni bir derin kırılmaya işaret eden 'Pelikan savaşı' ile ilgili ilk kez konuşan Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün dünkü "Düne kadar FETÖ'cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar, çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi veremezler" açıklaması ile ilgili "Adalet Bakanı'nın kendisine ve adalet camiasına yapılan eleştirileri oldukça sert bir şekilde yanıtladı. Bu özellikle aynı siyasi görüşü paylaşan farklı kanatların birbirlerine yönelttiği eleştiriler. Bir FETÖ borsasından bahsediliyor. Bu konu ile ilgili bir kişi de hayatını kaybetti. Bu konu sadece benim tarafımdan değil, Ak Parti'den de bazı milletvekilleri tarafından dillendirildi. Bütün bu konuların aydınlığa kavuşturulması lazım" diye konuştu.

Adalet Bakanlığı'nın Fettah Tamince ile ilgili takipsizlik kararına itiraz edilmesinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu "Gayet doğal. Etmesi lazımdı zaten. FETÖ davası açtığınız kişilerin dışında Fettah Tamince kalamaz. Vicdanım da buna el vermiyordu. Bunu defalarca dile getirdim. Avukatlar ile Fettah Tamince'nin arasındaki parasal ilişkinin çok iyi irdelenmesi lazım. Acaba paranın gücü ile mi oluyor bu, yoksa başka güçler mi var." ifadelerini kullanı.

Kılıçdaroğlu bir gazetecinin, Maltepe Miting alanının kendisi için anlamını sorması üzerine, Adalet yürüyüşünden bu yana gelmediğini belirterek, “Bir anlamı var. Zaten konuşurken de 'hak, hukuk, adalet' diye slogan atılması bir anlamda beni o günlere götürdü. Adalet sadece bireysel olarak benim talebim değil aslında. Dünyada yaşayan her canlının adalet talebi var. İnsanlığın tarihi de zaten adalet mücadelesi ile geçmiştir. Yine adalet istiyoruz, yine adaletten yana mücadele edeceğiz" dedi.

HDP ÖNÜNDE BEKLEYEN ANNELER



Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır HDP önündeki annelere bir heyet gönderip göndermeyeceğinin sorulması üzerine, “Diyarbakır'daki anneler ile 'Cumartesi Anneleri' arasında bir ayrım yapmıyoruz. Anneler çocuklarını istiyorlar. Bu kadar. Anneler çocuklarını istiyorlarsa, her iki anne grubunu da ayrıştırmadan kucaklamamız gerekiyor, annelerin talebini saygıyla karşılamamız gerekiyor. Çocukları bulacak olan kim? İktidar sahipleri. İktidar sahiplerinin o çocukları getirmeleri lazım. Öbür annelere bakıyorum; yıllardır çocuklarını arıyorlar, 'bari, hiç değilse mezarını gösterin' diyorlar, 'gidip başında bir fatiha okuyalım' diyorlar. Anneleri ayırmayalım, gazilerimizi ayırmayalım, şehitlerimizi ayırmayalım. Bugün Gaziler Günü. Gazileri de bir ayrıştırmaya tabi tuttular, şehit yakınlarını ayrıştırmaya tabi tuttular. Şimdi anneleri ayırıyorlar. Annelerin çocuklarıyla olan ilişkilerini ve çocuklarıyla ilgili olan taleplerini hepimizin saygıyla karşılaması lazım. Hepimizin bu talepleri dikkatle dinlemesi lazım. Talepleri karşılayacak olan organın yani makamın yani iktidar sahiplerinin de bunlara kulak tıkamaması lazım" şeklinde konuştu.

“ÜLKEDE ADALET ARAYIŞIMIZ SÜRÜYOR"

Kemal Kılıçdaroğlu, bir basın mensubunun 'Adalet Yürüyüşü'nde terör örgütü IŞİD saldırı planıyla ilgili süren davada beraat kararı verilmesiyle ilgili yorumunu sorması üzerine, “Adalet diyorduk. Bana saldırınca bir şey yok ama başkalarına bir şey söyleyince neredeyse müebbetle yargılanıyorlar. Bu ne demektir? Ülkede adaletin olmadığını gösteriyor. O nedenle ülkede adalet arayışımız sürüyor" dedi.

TANK PALET FABRİKASI



Tank palet fabrikası ile ilgili kararnameye ilişkin soruyu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Tank palet olayı Türkiye'nin itibarıyla oynama olayıdır. Türkiye'nin saygınlığına gölge düşürme olayıdır. Fabrika bizim, makineler bizim, işçiler, çalışan subaylar, orada görevli görevli askerler bizim, bilgi bizim. Orada Katarlılar tank yapacaklar ve bize satacaklar. Hangi gerekçeyle, niye alıyoruz. Kim yapıyor bunu? Birinci kararnameyi yayınladılar, 'bir özelleştirme var burada' dedim kıyameti kopardılar. Resmi Gazete'de gösterdik, bir özelleştirme kararı var. İkinci kararnameyi gizlediler. Diyorlar ki karar. Karar olsun ne fark eder. Öbürü de Erdoğan'ın imzasıyla çıkmıştı, bu da Erdoğan'ın imzasıyla çıktı. Yayınlayın o zaman, niye, hangi gerekçeyle gizliyorsunuz. Ya bir ülkenin askeri sırları başka bir ülkeye verilir mi? Bir ülkenin yapacağı tank, başka bir ülkeye 'Sen gel benim fabrikamda, üstelik benim personelimle yap, sonra bu tanları bana sat. Akıl mantık, her şey bitmiş vaziyette. Ben bunun üzerinde duruyorum. O kararnamenin de açıklanmasını istiyorum. Karar diyorlar, kararı açıklasınlar. Numarasını da verdim, 1105 sayılı karar. Açıklayın kardeşim niye korkuyorsunuz? Gizli değilse herkes bilsin. Katarlılar biliyor, biz bilmiyoruz. Katarlılar biliyor, milletvekilleri bilmiyor. Katarlılar biliyor, milletvekilleri de bilmiyor. Katarlılar biliyor bakanlar dahi bilmiyor. Türkiye Cumhuriyetine ait silah fabrikalarının yabancı bir devlete peşkeş çekilmesini asla kabul etmiyoruz, şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.

MUHARREM İNCE'NİN CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYI



Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin "Cumhurbaşkanlığına aday olabilir" sözleri ve kendi adaylığı konusunun sorulması üzerine, "Şu anda bizim gündemimizde olan bir soru değil. Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğu zaman bakarız yani" dedi.