Yargıyı kontrol kavgası büyüyor! 'Maklube'den sonra 3 temas

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün “maklube” çıkışıyla ortaya çıkan Albayrak-Gül kavgasının altında yargıyı kimin kontrol edeceği çekişmesinin yattığı belirtiliyor. Gül’ün, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ekibi başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı ve partideki bazı grupların kendisinden habersiz yargıda bazı atamalar yapma, yargıyı kontrol altına alma çabalarından çok rahatsız olduğu, “maklube” çıkışını da bu nedenle yaptığı kaydediliyor. Albayrak ekibinin ise bazı taleplerini yerine getirmeyen Gül’ü ekarte etmeye çalıştığı, olası bir kabine revizyonunda da Adalet Bakanlığı’na kendilerine yakın bir ismi getirmek istediği dile getiriliyor.

AKP’de Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör’ün “FETÖ’yle mücadele eden hâkim ve savcıların yerine ByLock’çular getirildi” iddiasına Adalet Bakanı Gül’ün “Düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar, çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi veremezler” yanıtı vermesiyle AKP içinde ortaya çıkan kavganın neden kaynaklandığı konusunda AKP kulislerinde şu değerlendirmeler yapılıyor:

Gül ile Albayrak’ın arası açıldı: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugüne kadar çok yakındılar. Hatta Gül’ün kabineye alınmasında Albayrak’ın etkisi büyük oldu. Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun istifasıyla sonuçlanan ve teşkilatı görevden alma yetkisinin MKYK’ye alınmasına ilişkin imza girişiminde ön saflarda yer aldı. Bu nedenle Gül, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sevdiği ve değer verdiği bir isim olarak biliniyor. Ancak Albayrak ile Gül’ün arası, Albayrak ekibinin yargıyı kendilerine göre şekillendirme girişimleri üzerine açıldı.

HSK’de Gül’den habersiz işlem: Albayrak ekibiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı ve parti içindeki bazı gruplar, Gül’ün haberi olmadan bazı atamalar yaptırmaya çalışıyor. Yargıda, Gül’ün dışında başka aktörler de var ve bunlar yargıyla ilgili bazı tasarruflarda bulunmak istiyor. HSK’den bazı kararlar çıkarılıyor. Albayrak, yargıyı da kontrolü altına alabileceğini düşündü, ancak Gül bunlara izin vermedi, gelen talepleri yerine getirmedi. Özellikle Yargıtay üyesi olması istenen bazı isimlerin ataması yapılmadı. Gül’ün yakın çevresine, “Keşke beni alsalar da kurtulsam” diyerek dert yandığı belirtiliyor.



Hedef Gül’ü değiştirmek: Albayrak ekibi, Gül’ün kabine dışında kalmasını, yerine kendilerine yakın bir ismin bakan olmasını istiyor.

Gül Erdoğan ile görüştü: Gül, önceki gün “maklube” yanıtı vermesiyle ortaya çıkan kavganın ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile 3 kez bir araya geldi. Gül’ün yakın çevresi, Erdoğan’ın Gül’e destek verdiğini, herhangi bir sorun olmadığını belirtiyor. Adalet Bakanlığı’nın Fettah Tamince hakkındaki FETÖ dosyasında verilen takipsizlik kararına yaptığı itirazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgisinin olduğu kaydediliyor.