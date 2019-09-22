Kılıçdaroğlu'ndan Egemen Bağış tepkisi

Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sen asla ve asla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni temsil edemezsin! Senin temsil ettiğin makam “Saray”dır!" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Çikolata kutusunun içinde doalrla rüşvet alacaksın... Hem de üç kez!

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyeceksin...

Allah'ın kelamını "Bakara-makara" diye alaya alacaksın...

Sonra bu memlekette liyakatli, ahlaklı insan kalmamış gibi seni "büyükelçi" yapacaklar...

Ve sen "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni" temsil edeceksin...

Topyekun verdiğimiz milli kurtuluş savaşının şehitleri, gazileri bunu kabul etmez...

Adaletten, haktan, hukuktan, liyakatten ve ahlaktan yana olanlar da bunu kabul etmez...

Sen asla ve asla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil edemezsin!

Senin temsil ettiğin makam “Saray”dır!

Sen "Saray"a yakışırsın..."