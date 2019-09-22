AKP'de sular durulmuyor: 'Tetikçi' kavgası

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur tarafından Bakan Mustafa Varank ile ilgili 10 Eylül'de yayınlanan "Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ne yapmak istiyor?" ve 12 Eylül'de yayımlanan "Bakan Varank cevaplamadı ama bu toplantının sebebi belli" başlıklarıyla yayınlanan köşe yazılarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "2018 yılı itibariyle ürettiği traktörlerde %92 YERLİLİK seviyesini yakalayan, YÜZDE YÜZ YERLİ VE MİLLİ MOTOR üretip kullanan, yaklaşık 30 BİN EMEKÇİYE istihdam sağlayan Türk tarım makineleri endüstrisinin vefakâr mensuplarını vatan haini gibi göstermek en hafif tabirle bir tetikçinin hezeyanları olarak nitelendirilebilir." denildi.

Açıklamada ayrıca köşe yazılarının, gerçek dışı iftira ve iddialarla kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi, Bakan Varank'ın, bakanlığın ve hükümetin toplum nezdinde itibar kaybetmesi kastıyla yayınlandığı ifade edilerek, tam ve eksiksiz tekzibinin yayınlanması için yasal süreç başlatılacağı açıklandı.

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, yerli traktör projesi üzerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Bakan Mustafa Varank’ı hedef almıştı.

Türkiye Gazetesi Yazarı Fuat Uğur’un yalan ve iftiralarına yönelik 5187 sayılı Basın Kanunu uyarınca gazeteye gönderilen, 3 gün içinde tam ve eksiksiz yayımlanması gerekirken yayımlanmayan tekzip metni ve ihtarnameyi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.



📎https://t.co/MyJlwfnona — T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (@TCSanayi) September 22, 2019

'TETİKÇİ' İFADESİ YER ALDI

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"2018 yılı itibariyle ürettiği traktörlerde %92 YERLİLİK seviyesini yakalayan, YÜZDE YÜZ YERLİ VE MİLLİ MOTOR üretip kullanan, yaklaşık 30 BİN EMEKÇİYE istihdam sağlayan Türk tarım makineleri endüstrisinin vefakâr mensuplarını vatan haini gibi göstermek en hafif tabirle bir tetikçinin hezeyanları olarak nitelendirilebilir.

İzansız ve kesin bir dille kaleme aldığı konu hakkında, ne bakanlıktan bilgi edinme ne de sektör hakkında araştırma yapma zahmetinde bulunmayan yazarın amacının açık bir tetikçilik faaliyeti olduğu aşikârdır. Bunun nedenlerinin kamuoyunun takdirinde olduğunu belirtiriz.

Tüm bunlara rağmen, gerçek dışı iftira ve iddialarla kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi; Sayın Bakanımızın, Bakanlığımızın ve Hükümetimizin toplum nezdinde itibar kaybetmesi ve onurunun zedelenmesi kastıyla yayınlanmış olan bu yazıların tam ve eksiksiz tekzibi, ilgili mevzuat çerçevesinde mümkün olmamıştır.

Bu nedenle; gazeteye gönderilen ihtarnameyi ve tekzip metnini içeren avukat dilekçesini sizlerle paylaşırken, tekzibin yayınlanması için yasal süreç başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."